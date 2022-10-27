Aesop酷兒文學圖書館回歸！周末大安開跑還有行動書車

去年掀起排隊風潮的Aesop酷兒文學圖書館，今年再度回歸台灣，Aesop從獨立書店採購一系列酷兒文學的好書，10月28日至11月1日在台北大安概念店，11月4日至8日在新光三越台中中港店登場，屆時店舖將不營業，陳列所有的酷兒文學好書，凡是進店將可免費獲得一本書，今年還加碼11月5日至8日，陸續在全台Aesop專賣店有行動書車，讓更多人體驗Aesop酷兒文學圖書館。

閱讀，能夠開拓視野，找到自我認同，特別是各式的酷兒文學，讓大家更能體會平等與愛，Aesop今年與台北純良社、台中梓書房兩家獨立書店採購書籍，書本橫跨不同流派與世代，包括作家王盛弘的「花都開好了」、經典書本「以你的名字呼喚我」、「在世界的盡頭找到我」等，共有超過70本不同主題的書本可供取閱。

有別於去年僅在店鋪中舉辦，為讓影響力更擴及許多城市，Aesop設計「行動書車」，走入社區，讓更多LGBTQIA+精選文學作品被看到，11月5日從台中勤美誠品綠園道店出發，將陸續抵達新竹、桃園與台北，書車設計採用產品進貨時所承載的舊木棧板回收再製而成。

除了酷兒文學圖書館，Aesop的全球員工，也分享了「酷兒城市地圖」，收集世界各地酷兒友善空間及體驗，另外也推出彩虹驕傲Pride精選音樂播放清單，包括張惠妹的經典歌曲「彩虹」。

Aesop酷兒文學館開放日期：

10月28日至11月1日：Aesop台北大安概念店

11月4日至11月8日：Aesop新光三越台中中港店

行動書車開放日期：

11月5日13-18點：Aesop勤美誠品綠園道店

11月6日13-18點：Aesop新竹Sogo Big City店

11月7日13-18點：Aesop遠東百貨桃園店、Aesop新光三越桃園站前店

11月8日13-15點：Aesop台北南西概念店

11月8日16-18點：Aesop台北永康概念店