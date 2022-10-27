紫色的季節快來了！獅潭仙草花節11月19、20日登場

苗栗縣獅潭鄉的仙草聞名，鄉公所和農會去年首度推出仙草花節吸引大批遊客造訪，回響熱烈，鄉內今年11月19、20日兩天將再度籌辦仙草花節，安排音樂會、在地青年裝置藝術及地景創作、仙草DIY體驗、小農市集及樟之細路深度小旅行等活動，還限量推出物超所值的仙草美食護照。

獅潭鄉公所和農會上午在新店社區活動中心旁的仙草花田，為今年的仙草花節宣傳行銷，副縣長鄧桂菊和鄉內各界代表到場，廣邀各地遊客來體驗。

鄉公所指出，因仙草不適合連作栽培，因此今年會場移師到大東勢，當地仙草花田約有4分地，栽培的仙草品種是花期較晚的桃園2號，預計可持續到12月上旬；今年共有6座在地青年的裝置藝術創作，主題包括充滿仙氣的 「仙子桐行」、表現獅潭恬靜環境的「航行浪漫花海」、青農返鄉創業心路歷程的「轉屋、冬藏」，還有期待大家到獅潭體驗慢時光的「慢 、逛」、車友打卡點「1:1汽車模型盒」及充滿賽夏族特色的「賽夏雷女仙座」，屆時歡迎遊客票選人氣作品。