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限時3天！全家便利商店「大杯經典美式咖啡」2杯特價　還有棒棒糖買1送1

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
全家便利商店「康康5」10月28日至10月30日推出Let’s Café推出大杯經典美式咖啡2杯特價55元、還可享環保杯5元折扣。圖／全家便利商店提供
全家便利商店「康康5」10月28日至10月30日推出Let’s Café推出大杯經典美式咖啡2杯特價55元、還可享環保杯5元折扣。圖／全家便利商店提供

迎接滿心期待的周末假期，全家便利商店周末優惠先報到！10月28日至10月30日「康康5」有消費者最愛的Let’s Café優惠價，還有7元吃棒棒糖的假日小確幸；另外，全盈+PAY消費滿額送100元購物金的活動也在本周六、日（10月29、30日）加碼登場。

全家便利商店「康康5」10月28日至10月30日推出加倍佳棒棒糖限時3天買1送1，等同每支只要7元；舒味思萊姆口味氣泡水、伊藤園麥茶也有同商品買1送1優惠，還可箱購帶回家。本周末Let’s Café推出大杯經典美式咖啡優惠，2杯特價55元、還可享環保杯5元折扣；花月嵐大蒜拳骨拉麵則有2件特價99元優惠。

10月29日至10月30日限時兩天，於全家便利商店實體店舖使用全盈+PAY指定商品單筆消費滿500元，即贈送100元全家便利商店購物金（單筆消費不可累贈，每周每會員限一次；購物金將於消費後48小時內以酷碰券形式發放，100元購物金限消費滿200元方可使用，每筆消費限用一張）。

加碼推薦用銅板價享法國美食，「Picard超夯8入可頌」即期品特價，原價225元，限時特價99元；產品無添加、無色素，只使用法國奶油製成，數量有限，可至「全+1商城」搶購。

「全+1商城」推出「Picard超夯8入可頌」即期品特價，原價225元，限時特價99元。圖／全家便利商店提供
「全+1商城」推出「Picard超夯8入可頌」即期品特價，原價225元，限時特價99元。圖／全家便利商店提供
全家便利商店「康康5」10月28日至10月30日推出加倍佳棒棒糖限時3天買1送1，等同每支只要7元。圖／全家便利商店提供
全家便利商店「康康5」10月28日至10月30日推出加倍佳棒棒糖限時3天買1送1，等同每支只要7元。圖／全家便利商店提供
10月29、30日限時兩天於全家便利商店店舖使用全盈+PAY支付，全店指定商品單筆消費滿500元，即贈送100元全家便利商店購物金。圖／全家便利商店提供
10月29、30日限時兩天於全家便利商店店舖使用全盈+PAY支付，全店指定商品單筆消費滿500元，即贈送100元全家便利商店購物金。圖／全家便利商店提供

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