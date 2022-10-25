日本百年名店、夢幻甜點 新光三越精選76店A11一站滿足

信義商圈周年慶熱鬧中，同時11/6前還有新光三越日本展在台北信義新天地A11 6樓信義劇場展開，除了網羅76家店鋪、18家初登場，並特別打造6大名店老舖商店街，以及TASTE JAPAN禮品城，日本展期間天天還有指定品項限量買一送一。

周年慶 X 日本展人氣雙重加溫，新光三越指出，今年日本展首四日突破6萬人潮，來自京都、金澤、長崎的5大名店伴手禮受歡迎，整體業績成長1成。像是獨家引進以仙貝聞名的「小倉山莊」一款小倉山春秋首四日賣出破千包，「福砂屋」的長崎蛋糕也售出近千條。

接下來還有新店舖輪番造訪日本展，10/28有京都祇園最中餅，10/27前有京都「茶寮山城清兵衛」推出抹茶、巧克力貝比蛋糕兩大新口味。10/28至11/6還有現場製作的「平島貝比蜂蜜蛋糕」。

今年有4大全台獨家初登場實演美食：包括鹿兒島雞肉蕎麥拉麵專門店「GET54」帶來檸檬奶油雞白湯，首二日限量200碗開店2小時完售；在「拉麵自動販賣機」，60秒就能體驗美味拉麵；以及「ESPRIT FRIT」Q咖喱炸麵包、「陽平咖喱」培根咖哩飯。

人氣甜點則有青森縣甜點名店「RAGUENEAU」卡士達蛋糕(蘋果口味)，在濃郁的卡士達奶油配上酸甜蘋果醬，蘋果愛好者必嚐；原宿捲捲冰「ROLL ICE CREAM FACTORY」北海道牛奶餅乾怪獸，有可愛造型加上豐富配料；「貓咪吐司」推出展場限定抹茶奶酥；「PRESS BUTTER SAND」焦糖奶油夾心餅乾白巧克力；「武藏野の洋菓子」每日限量焦糖乳酪蛋糕。

多年來新光三越團隊走訪日本各地，引進百款獨家日本人氣夯品，今年首次打造「TASTE JAPAN」日本銘品選物店，期間限定10/28-11/6展開，一店逛遍TOP 10伴手禮。