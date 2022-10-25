全家便利商店「萬聖派對搗蛋吧」超過50款商品特價優惠

搞怪、好玩的萬聖節即將來臨，全家便利商店即日起至11月1日舉辦「萬聖派對搗蛋吧」主題活動，集結超過50款商品推出第2件6折等特價優惠，其中有超過10款應景新品，新奇、美味、吸睛通通有。

全家便利商店首推造型特殊的4款商品，包括提把盒裝萬聖牛奶巧克力（售價99元）、比得兔萬聖造型糖果盒（售價79元）、比得兔萬聖方型糖果盒（售價89元），以萬聖節必備的南瓜為設計，分別有香濃牛奶巧克力及多種水果、奶香糖果，好吃也好看，還有歐洲第一軟糖品牌哈瑞寶應景推出的「萬聖造型軟糖」（售價59元），4款皆為便利商店通路獨家販售。此外還有Hello Kitty牛奶糖（售價99元），不僅有萬聖節限定包裝，還附贈Hello Kitty貼紙一張，全通路只有全家便利商店買得到。11月1日前指定商品可享第2件6折優惠，還可加19元換購「湯姆貓與傑利鼠」萬聖節束口袋一個。