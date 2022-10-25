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全家便利商店「萬聖派對搗蛋吧」超過50款商品特價優惠

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
全家便利商店即日起至11月1日舉辦「萬聖節派對 搗蛋吧」主題端架活動，超過50款商品享折扣優惠。圖／全家便利商店提供
全家便利商店即日起至11月1日舉辦「萬聖節派對 搗蛋吧」主題端架活動，超過50款商品享折扣優惠。圖／全家便利商店提供

搞怪、好玩的萬聖節即將來臨，全家便利商店即日起至11月1日舉辦「萬聖派對搗蛋吧」主題活動，集結超過50款商品推出第2件6折等特價優惠，其中有超過10款應景新品，新奇、美味、吸睛通通有。

全家便利商店首推造型特殊的4款商品，包括提把盒裝萬聖牛奶巧克力（售價99元）、比得兔萬聖造型糖果盒（售價79元）、比得兔萬聖方型糖果盒（售價89元），以萬聖節必備的南瓜為設計，分別有香濃牛奶巧克力及多種水果、奶香糖果，好吃也好看，還有歐洲第一軟糖品牌哈瑞寶應景推出的「萬聖造型軟糖」（售價59元），4款皆為便利商店通路獨家販售。此外還有Hello Kitty牛奶糖（售價99元），不僅有萬聖節限定包裝，還附贈Hello Kitty貼紙一張，全通路只有全家便利商店買得到。11月1日前指定商品可享第2件6折優惠，還可加19元換購「湯姆貓與傑利鼠」萬聖節束口袋一個。

除了糖果之外，全家便利商店另推出多款萬聖節餅乾新品，全通路獨家販售的「雪之戀濃可可脆酥球」及「海苔風味星菓子」，包裝可愛、餅乾體小巧酥脆，每包售價39元；大朋友小朋友都愛的「米乖乖紫米風暴新口味」，以黑糯米製成，用紫色餅乾為萬聖節添上色彩，全家便利商店獨家販售，售價35元元；適合在萬聖節與朋友歡聚享用的還有浪味先西西里島岩鹽、法式黑松露洋芋捲（售價35元），以及滿天星玉米濃湯新口味（售價35元）、小熊餅乾萬聖節限定版（售價39元）等，主題端架更準備多款零食、飲料等超過50項商品同享特價優惠。

全家便利商店推出多款萬聖節餅乾新品，包含大朋友小朋友都愛的米乖乖紫米風暴新口味（售價35元）、滿天星玉米濃湯新口味（售價35元）。圖／全家便利商店提供
全家便利商店推出多款萬聖節餅乾新品，包含大朋友小朋友都愛的米乖乖紫米風暴新口味（售價35元）、滿天星玉米濃湯新口味（售價35元）。圖／全家便利商店提供
全家便利商店即日起至11月1日舉辦「萬聖派對搗蛋吧」主題活動，超過10款應景新品，新奇、美味、吸睛通通有。圖／全家便利商店提供
全家便利商店即日起至11月1日舉辦「萬聖派對搗蛋吧」主題活動，超過10款應景新品，新奇、美味、吸睛通通有。圖／全家便利商店提供
11月1日前到全家便利商店購買萬聖節主題端架商品任兩件，可加19元換購「湯姆貓與傑利鼠」萬聖節束口袋一個。圖／全家便利商店提供
11月1日前到全家便利商店購買萬聖節主題端架商品任兩件，可加19元換購「湯姆貓與傑利鼠」萬聖節束口袋一個。圖／全家便利商店提供
由德國傳奇糖果公司KALFANY出品的萬聖方形糖果盒外型精美，內含多種水果及牛奶香味糖果，全家便利商店於超商通路獨家販售，售價89元。圖／全家便利商店提供
由德國傳奇糖果公司KALFANY出品的萬聖方形糖果盒外型精美，內含多種水果及牛奶香味糖果，全家便利商店於超商通路獨家販售，售價89元。圖／全家便利商店提供
全家便利商店於超商獨家推出比得兔萬聖造型糖果盒（售價79元）、比得兔萬聖方型糖果盒（售價89元），以萬聖節必備的南瓜為設計，分別有香濃牛奶巧克力及多種水果、奶香糖果，好吃也好看。圖／全家便利商店提供
全家便利商店於超商獨家推出比得兔萬聖造型糖果盒（售價79元）、比得兔萬聖方型糖果盒（售價89元），以萬聖節必備的南瓜為設計，分別有香濃牛奶巧克力及多種水果、奶香糖果，好吃也好看。圖／全家便利商店提供
全家便利商店獨家販售「Hello Kitty萬聖節限定牛奶糖」，西班牙進口牛奶糖奶香香醇，還附贈可愛貼紙一張，每盒售價99元。圖／全家便利商店提供
全家便利商店獨家販售「Hello Kitty萬聖節限定牛奶糖」，西班牙進口牛奶糖奶香香醇，還附贈可愛貼紙一張，每盒售價99元。圖／全家便利商店提供

萬聖節 便利商店 巧克力

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