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限時1週 7-ELEVEN指定門市回收寶特瓶、電池免費換咖啡
在許多企業的帶動之下，民眾也越來越關注環保永續話題，從不提供吸管、自備環保杯折扣，到取消供應一次性免費提網，還有越來越多7-ELEVEN門市更陸續導入「高效智慧回收機」，截至今年10月止，已建置20座，總計回收近6萬瓶寶特瓶、超過4.2萬顆廢電池，合計達30座台北101之高。為提升民眾回收意識，即日起至10月30日止，7-ELEVEN與臺北市政府環保局更合作推出「回收不打烊、台北市加碼送」主題活動，於台北市10家7-ELEVEN指定門市，單次回收透明無色廢寶特瓶10瓶或廢乾電池10顆，當日憑列印之購物抵用券，即可免費兌換CITY CAFE中杯拿鐵咖啡或CITY CAFE大杯美式咖啡1杯。每家門市200杯，送完為止。
此外，為響應「國際燕麥日」，7-ELEVEN不僅於10月28日至11月1日推出CITY燕麥系列同品項第2杯10元優惠，活動品項包含冰燕麥拿鐵、冰黑糖珍珠燕麥奶、冰燕麥奶茶，OPEN POINT App行動隨時取也同步舉辦指定CITY燕麥商品買5送4，最高可現省300元優惠。而7-ELEVEN不可思議咖啡也於活動期間推出凡購買特選拿鐵，即可免費升級為燕麥拿鐵，10月28日至10月31日止，更可更免費享萬聖節客製超萌南瓜拉花。
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