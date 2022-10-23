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不喜歡南瓜口味？星巴克外送優惠 限定品項兩杯6折
星巴克系列優惠來了！除了即將在10月25日起跑的南瓜派系列飲品「萬聖同樂價」優惠以外，不喜歡南瓜口味的朋友，也可以利用一系列星巴克外送優惠享受好康。
星巴克推出外送平台系列優惠活動，即日起至11月1日止，於活動期間全日於外送平台foodomo購買兩杯特大杯冰熱、風味一致的那堤或焦糖瑪奇朵，可享兩杯6折優惠，對「那堤控」來說，真的是一大福音。
除了「兩杯6折」優惠，即日起至11月1日止，活動期間全日於外送平台foodpanda購買兩杯特大杯冰熱、風味一致的星巴克冷萃咖啡或經典紅茶那堤，可享「第二杯半價」優惠。
除了咖啡飲料以外，星巴克也同步在外送平台推出糕點優惠。即日起至11月1日止，於活動期間全日於外送平台foodomo購買黑松露嫩蛋三明治可享優惠價80元、肉桂捲則享優惠價59元。
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