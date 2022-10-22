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佐登妮絲城堡試營運未滿月逾10萬人 最後1周辦萬聖節
嘉義縣大林鎮大埔美產業園區全新觀光工廠，全台最大歐式城堡「佐登妮絲城堡」，本月初試營運以來，天天湧入大批遊客，業者統計，至今逾10萬人入園，試營運到31日止，現場購票，最後一周29、30日周休假日，舉辦萬聖節活動，安排表演遊行活動，送小朋友南瓜桶。
投資30億的佐登妮絲城堡，讓人秒飛歐洲，媲美「台版凡爾賽宮」超氣派城堡，超過19處打卡點，拍出王子公主夢，古典巴洛克迴廊、穹頂、宮廷花園及噴泉彷彿穿越時空，試營運以來，每天開門營運，湧入大批遊客、遊覽車，周邊公有停車場一位難求，業者出動接駁車接送。
業者說，為掌控參觀品質，每天同時段最高容留2千人，超過上限暫停售票，園區營業時間早上8點半到晚上8點，6點停止售票入園，試營運無公休日，試營運期間1人門票100元清潔費 (原價300)，附2張100元抵用券，無法在餐廳使用，僅能用於商品，1個商品使用1張為限。
業者說，31日試營運結束，下月起恢復300元門票，送600元消費券（抵用產品），12歲以下小朋友免費入園。下周試營運最後周休假日，舉辦萬聖節活動「城堡貓咪面具節」，活動有討糖任務、嘉年華遊行、城堡市集、變裝派對、愛心競標義賣。12歲 (含)以下小朋友，可獲得可愛手提南瓜桶一個、佐美喵萬聖節限定版貼紙1張，每天限量千人。
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