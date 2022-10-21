蝦皮購物「10.25商城狂購節」品牌旗艦店限時25折起

10月購物季前哨戰正式開打，各大百貨紛紛祭出周年慶檔期優惠，並陸續傳出業績雙位數成長的好消息。不只實體通路開紅盤，蝦皮商城在8月攜手植村秀、LANCOME蘭蔻等9大專櫃品牌推出Shopee Premium後，也於第一個周年慶檔期繳出亮眼成績單，不僅美妝品牌自周年慶優惠開跑後平均業績最高彈跳近50%、平均客單價也有最高20%的漲幅，搶先於蝦皮商城開賣的蘭芝 x 小狐狸聯名商品更在首小時賣出近百萬的業績。

為了在「11.11最強購物節」前夕再帶入業績量能，蝦皮購物「10.25商城狂購節」攜手Kiehl’s契爾氏、Biotherm碧兒泉等品牌，於10月25日當天凌晨0點、凌晨1點、上午10點、中午12點、下午6點、晚上8點、晚上10點等7大時段推出品牌旗艦店25折起、換季抗敏家電最高折5,000元的優惠，下單消費滿額還能抽Dyson無線吸塵器、大金空調空氣清淨機等超值好禮。

蝦皮購物「10.25商城狂購節」再度攜手知名品牌旗艦店推出25折起優惠，搭配商城299元免運、商城85折神券，為即將到來的雙11暖身。10月25日當天凌晨0點「大金除濕機JP33ASCT-W」限時優惠價13,800元；中午12點「iPhone 14 128GB」限時優惠價13,950元；下午6點「tokuyo Mini玩美椅 Pro」限時優惠價35,820元；晚上8點「Kiehl’s契爾氏金盞花植物精華化妝水500ml」限時優惠價2,450，元再送240ml隨身組（共40ml X 6瓶）。

10月25日當天於蝦皮商城下單滿額，並至活動頁領取抽獎券，就有機會抽中品牌家電：消費滿3,000元抽Dyson HS01造型器，消費滿5,000元抽Dyson SV19多向無線吸塵器，消費滿10,000元抽大金空調空氣清淨機。