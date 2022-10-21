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暖心麥當勞 客製餐點趕上小朋友告別式 父致謝：完成心願
臉書「爆廢公社公開版」有網友分享麥當勞的暖心服務故事，他的小孩生前喜歡吃麥當勞，今天是孩子的告別式，他詢問麥當勞板橋雨農餐廳店能否幫忙早上做出炸雞、雞塊、薯條，好讓他今天帶去。他感謝店家使命必達，完成他的心願。此文一出，網友紛紛看到哭表示「以後在板橋外送唯一指定」。
網友「Lo Ko」在爆廢公社公開版發文，他表示，今天是他的小孩的告別式，小孩生前最喜歡吃麥當勞，他前幾天去詢問店家，能否在早上9點前做出炸雞、雞塊、薯條，「好讓我能帶去告別式，店家知道後立馬答應一定會幫忙」。
「Lo Ko」特別撰寫致謝文，他表示，感謝麥當勞板橋雨農餐廳店，趕在早上9點之前做出炸雞、雞塊、薯條，來祭拜小孩，完成爸爸的心願，「非常感謝麥當勞板橋雨農餐廳店，謝謝」。
該篇感謝麥當勞的文章，不到1小時已經超過1萬人按讚。網友說「我馬上鼻酸，眼眶都濕了」、「該去這家買爆雞塊了吧」、「我懷疑麥當勞加了洋蔥」、「謝謝麥當勞的體貼」、「祝這家麥當勞員工每天上班都綠燈」、「節哀，也順便去給麥當勞店家五星好評」、「孩子一定能感受到你滿滿的愛」、「寶貝在天上會很開心的吃著爸爸買的愛心麥當勞的」。
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