暖心麥當勞 客製餐點趕上小朋友告別式 父致謝：完成心願

臉書「爆廢公社公開版」有網友分享麥當勞的暖心服務故事，他的小孩生前喜歡吃麥當勞，今天是孩子的告別式，他詢問麥當勞板橋雨農餐廳店能否幫忙早上做出炸雞、雞塊、薯條，好讓他今天帶去。他感謝店家使命必達，完成他的心願。此文一出，網友紛紛看到哭表示「以後在板橋外送唯一指定」。

網友「Lo Ko」在爆廢公社公開版發文，他表示，今天是他的小孩的告別式，小孩生前最喜歡吃麥當勞，他前幾天去詢問店家，能否在早上9點前做出炸雞、雞塊、薯條，「好讓我能帶去告別式，店家知道後立馬答應一定會幫忙」。

「Lo Ko」特別撰寫致謝文，他表示，感謝麥當勞板橋雨農餐廳店，趕在早上9點之前做出炸雞、雞塊、薯條，來祭拜小孩，完成爸爸的心願，「非常感謝麥當勞板橋雨農餐廳店，謝謝」。