信義商圈8百貨周年慶 激戰「首日戰績」出爐

新光三越、遠百、微風在信義商圈共8家百貨據點，今起周年慶同日開跑，讓信義商圈充滿熱鬧人氣與購物季氛圍。三家百貨首日戰績出爐，新光三越台北信義新天地預估首日來客數回到2019年突破23萬人次、業績突破12億，有超過5%成長。遠百信義A13今年VIP預購開紅盤，首日業績進帳2.5億、成長5%，甚至還有千萬頂級刷手現身。微風則預計，信義、松高、南山今日三館首日業績預估可達10億。

也許一般大眾會對百貨周年慶首日業績一天進帳10億起跳的數字感到吃驚，但其實百貨都有周年慶開跑前提前預購的習慣，讓會員、VIP有更餘裕的空間與時間進行選購，而預購業績都會分別加進周年慶首日與首4日業績裡，因此，下回看到周年慶首日業績高額的不可思議，其實也不用太驚訝。

新光三越信義新天地指出，今年秋冬天氣冷得早，首日氣溫相較去年溫度再降3度，為百貨買氣大加分，也可以說從精品、化妝品、服飾、家電、寢具、運動休閒業種買氣全面成長。

信義新天地四館除了集結超過1千個品牌陣容豐富好買之外，日本展在10/20同步開跑，今年主打7大夢幻甜點、6大神級老舖名店遊日本，活動期間還有限定買一送一、點數300點換100元抵用金，逛街肚子餓了，還可前往A11補充日本美食元氣。同步開展的還有A9「揮桿生活節」，集結30家品牌參與，高爾夫玩家不要錯過。