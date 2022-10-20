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萊爾富推出超商獨家「美國乳酪」3款聯名鮮食
本周日（10月23日）即將迎來24節氣中秋天的最後一個節氣「霜降」，意味著天氣開始轉涼，不妨趁著霜降節氣轉換時多補充身體所需的營養，為寒冬提前暖身。乳酪（起司，Cheese）美味又富含多種營養素，日本更自1993年起將每年的11月11日定為「世界起司節」。萊爾富即日起至11月15日攜手美國乳品出口協會推出3款超商獨家「美國乳酪」聯名鮮食新品，包括豬肉起司蛋堡、紅醬燻腸義大利麵、起司海鮮飯等。
萊爾富新上市的「豬肉起司蛋堡」，選用馬芬堡、豬肉漢堡排、荷包蛋、沙拉醬等食材，再搭配特選優質的進口美國乳酪片，是營養早餐新品首選，售價49元；「紅醬燻腸義大利麵」淋上番茄肉醬，再搭配Q彈口感的切片燻腸，最後撒上特選優質的美國乳酪絲，不僅提升拔絲感，還能品嘗到醇厚的乳酪香氣與濃郁口感，售價79元。
美國是全世界最大的乳酪（Cheese）生產國家，供應全球各地的美國乳酪，美味獨特且豐富多元，萊爾富也在秋末冬初時節，引進最純正的美國原創乳酪「蒙特利傑克乳酪」開發到新品「起司海鮮飯」上，以白米飯搭配白醬、炒培根丁、花蛤肉、蝦仁、青花椰等食材，再鋪上由「蒙特利傑克乾酪絲」和「切達乾酪絲」混合而成的「Kirkland Signature科克蘭切達傑克乾酪絲」，經過簡易加熱後，讓海鮮與濃郁奶香撲鼻的乳酪結合，呈現多層次口感，售價89元。
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