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限時3天！全家便利商店「大杯經典拿鐵、私品茶濃靜岡抹茶拿鐵」2杯特價65元
10月進入倒數，全家便利商店推出精選三重優惠，包括10月21日至10月23日限時3天全家便利商店App「隨買跨店取」聯手全盈+PAY推出熱狗堡優惠組合、門市最夯「康康五」；10月22日至10月23日限時2天門市全盈+PAY支付滿500元送百元購物金等，線上線下各式好康讓周末享受小確幸。
10月21日至10月23日全家便利商店App「隨買跨店取」聯手全盈+PAY推出熱狗堡5份特價165元優惠組合，平均每份只需33元，等同用全盈+PAY支付熱狗費用即可自動升級熱狗堡。此外，於全家便利商店門市使用全盈+PAY支付，即享FMC水沏玄米茶、FMC天然水（610ml）買一送一優惠。
門市店長群組最夯的「康康五」10月21日至10月23日推出Let’s Café大杯經典拿鐵、私品茶濃靜岡抹茶拿鐵皆享2杯65元限時優惠；杜老爺特級冰淇淋甜筒、葡萄王康普茶雙纖飲、台酒酒燉排骨風味湯麵可享同商品買一送一優惠。
10月22日至10月23日於全家便利商店門市使用全盈+PAY支付，全店指定商品單筆消費滿500元即贈送100元全家便利商店購物金（單筆消費不可累贈，每周每會員限一次；購物金將於消費後48小時內以酷碰券形式發放，100元購物金限消費滿200元方可使用，每筆消費限用一張）。
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