限時2天！7-ELEVEN門市「六日好康價」特大杯美式咖啡5杯200元
限時2天！7-ELEVEN門市「六日好康價」10月22日至10月23日推出多項優惠，包括CITY CAFE特大杯美式咖啡（冰／熱）5杯特價200元（原價300元）、CITY CAFE特大杯拿鐵（冰／熱）4杯特價200元（原價280元）、CITY PRIMA精品拿鐵（冰／熱）4杯特價240元（原價360元，限精品咖啡門市販售）；三角飯糰貼標品項任選2件送茶葉蛋1顆，可加8元升級所長茶葉蛋；逸品日式杯麵－博多豚骨風味可享第2件10元（原價每件39元）；韓國MilkBaobab香氛潔淨沐浴乳（白麝香／寶寶香／花束香）500ml特價290元（原價390元）、1,000ml特價480元（原價680元）；芋泥雙餡菠蘿泡芙、老虎堂QQ黑糖半月燒可享任選第2件6折；奶油手撕餐包2件特價50元（原價每件30元）；現蒸地瓜全品項第2件5折，限部分門市販售。
10月22日至10月23日、10月29日至10月30日、11月5日至11月6日憑icash pay購買指定CITY系列、飲料、零食、糖果、冰品、冷凍品等可享每滿200元折25元或滿711元折100元。
秋涼時刻最適合以CITY CAFE 風味飲品歡慶萬聖節，即日起至11月1日於7-ELEVEN門市購買冰燕麥拿鐵、蜂蜜拿鐵、脆酷摩卡咖啡等CITY CAFE風味飲品系列可享第2杯半價（不含美式咖啡、拿鐵、濃萃系列、氮氣咖啡）；CITY PEARL珍珠系列飲品任2杯優惠價99元。
「OPEN POINT行動隨時取」10月20日至10月26日限時7天，推出CITY系列「好食好喝」主題活動，CITY CAFE大杯美式咖啡（冰／熱）7杯＋指定御飯糰任選7個優惠價390元，最多省156元；CITY CAFE大杯拿鐵（冰／熱）7杯＋指定御飯糰任選7個優惠價440元，最多省176元；CITY TEA四季春青茶／英式紅茶（冰／熱）任選7杯＋指定御飯糰任選7個優惠價340元，最多省136元。（行動隨時取同品項、同規格及同價位可冰熱互換，兌領期限、限量及會員限購組數，請見OPEN POINT App說明，精品咖啡及現萃茶為限定門市兌領。飯糰為指定口味系列，兌領依實際門市庫存為準。)
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