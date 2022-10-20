限時2天！7-ELEVEN門市「六日好康價」特大杯美式咖啡5杯200元

限時2天！7-ELEVEN門市「六日好康價」10月22日至10月23日推出多項優惠，包括CITY CAFE特大杯美式咖啡（冰／熱）5杯特價200元（原價300元）、CITY CAFE特大杯拿鐵（冰／熱）4杯特價200元（原價280元）、CITY PRIMA精品拿鐵（冰／熱）4杯特價240元（原價360元，限精品咖啡門市販售）；三角飯糰貼標品項任選2件送茶葉蛋1顆，可加8元升級所長茶葉蛋；逸品日式杯麵－博多豚骨風味可享第2件10元（原價每件39元）；韓國MilkBaobab香氛潔淨沐浴乳（白麝香／寶寶香／花束香）500ml特價290元（原價390元）、1,000ml特價480元（原價680元）；芋泥雙餡菠蘿泡芙、老虎堂QQ黑糖半月燒可享任選第2件6折；奶油手撕餐包2件特價50元（原價每件30元）；現蒸地瓜全品項第2件5折，限部分門市販售。

10月22日至10月23日、10月29日至10月30日、11月5日至11月6日憑icash pay購買指定CITY系列、飲料、零食、糖果、冰品、冷凍品等可享每滿200元折25元或滿711元折100元。

秋涼時刻最適合以CITY CAFE 風味飲品歡慶萬聖節，即日起至11月1日於7-ELEVEN門市購買冰燕麥拿鐵、蜂蜜拿鐵、脆酷摩卡咖啡等CITY CAFE風味飲品系列可享第2杯半價（不含美式咖啡、拿鐵、濃萃系列、氮氣咖啡）；CITY PEARL珍珠系列飲品任2杯優惠價99元。