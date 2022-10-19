全家便利商店推韓、泰、日異國美食！「金家ㄟ」韓食新登場

東北季風發威，讓人不禁想來點美食補充熱量，適逢解封開啟大眾旅遊魂，全家便利商店即日起陸續推出多款濃郁異國風味美食，帶消費者在食慾大開的微涼天氣，用味蕾環遊亞洲。繼「金家ㄟ」聯名金飯糰、蒸包子帶起熱烈迴響，全家便利商店第三波攜手「金家ㄟ」，以道地韓食為主題，推出韓式炸醬麵、春川風味起司辣炒雞拌飯、辣炒魚板飯卷；另外還有泰式綠咖哩麵包、德式燻腸堡、日式親子堡，並引進超人氣日本青森蘋果。

全家便利商店今年攜手「金家ㄟ」推出韓式大飯糰、韓式蒸包、韓式拌飯等超過10款鮮食，屢屢創造話題，甚至出現搶購潮。即日起再度攜手「金家ㄟ」陸續推出3款韓系鮮食，其中「春川風味起司辣炒雞拌飯」以去骨雞腿肉丁、清爽脆口辣炒蔬菜與韓式特調辣醬，再撒上雙色起司絲，售價95元。10月26日接力開賣的經典「韓式炸醬麵」，以大量洋蔥及蔬菜爆香，再加入韓國獅子牌春醬熬煮成香濃炸醬，搭配小黃瓜絲及水煮蛋，道地風味完整呈現，售價99元；「辣炒魚板飯卷」以韓國進口Q彈魚板搭配經典韓式辣醬，表層再刷上香氣四溢的韓式芝麻油，10月26日上市，售價59元。

即日起至11月1日全家便利商店推出金飯糰系列三角飯糰、圓形飯糰、大飯糰等第2件58折優惠，包含「金家ㄟ」聯名暢銷款辣炒豬肉、泡菜鮪魚、江原道雪蟹蟹膏、全州風味拌飯大飯糰皆可享折扣好康，平均每件約可省下10元。

不只韓國料理，即日起全家便利商店更陸續推出多款異國風味烘焙麵包，其中首推「泰式綠咖哩麵包」，採用雞腿肉並添加香茅與南薑，搭配香辣的泰式綠咖哩餡，尾韻帶有微甜奶香與檸檬葉香氣，呈現經典泰式風味，售價39元；長堡系列推出「日式親子堡」，柔軟的金黃色歐姆蛋搭配炙烤雞腿肉丁，淋上道地日式洋蔥醬汁，微波後可熱熱享用，售價55元；歐洲經典風味「德式燻腸堡」以獨特煙燻工法製成德式燻腸，撒上切達起司佐以黃芥末沙拉醬，酸甜滋味襯托出豐富層次，將於10月26日開賣，售價45元。

此外，全家便利商店即日起販售「青森土岐蘋果」新鮮截切杯（售價65元）及袋裝單顆（售價69元），土岐品種外皮黃中帶紅，多汁、酸甜適中，是日本青森縣培育出的純正品種，未來也將會有「王林」、「蜜富士」等更多品種青森蘋果，提供消費者便利又新鮮的水果選擇；在全+1商城、全家行動購與全+1社群電商上，同時也販售青森蘋果禮盒，包含6入裝全家便利商店限定「睡魔款」禮盒、9入裝禮盒等。

天氣逐漸轉涼，即日起全家便利商店私品茶與永豐餘生技推出3款特色熱飲，包含熱杏仁茶、桂圓紅棗海燕窩及黑糖薑茶。熱杏仁茶選用上等南杏，烘焙後研磨成粉，保留杏仁顆粒口感，沖泡後香氣撲鼻、溫潤香醇，售價65元；搭配全新2款秋季「暖心抱抱杯」特色杯款，以大地色系、秋季意象呈現溫暖擁抱氛圍。即日起至11月1日使用全盈+PAY支付購買私品茶永豐餘生技熱飲系列，可享單杯79折優惠。