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新竹伊普索酒店11/12開幕 Klook搶先賣、每晚4千有找

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
Klook即日起開賣新竹伊普索酒店多個房型，11月12日即可入住 。圖／Klook提供
Klook即日起開賣新竹伊普索酒店多個房型，11月12日即可入住 。圖／Klook提供

國門開，都會商務型酒店陸續整裝登場或全新開幕，新竹伊普索酒店（EPISODE Hsinchu）即將於11月12日正式開幕，打造時尚新潮住宿體驗外，也攜手米其林主廚林泉打造全新 「Westwood」 餐酒館，這也是新竹第一間由星級主廚領軍打造的餐廳

Klook即日起搶先開賣新竹伊普索酒店多個房型，11月12日即可入住，包括雙人客房、菁英大床套房以及樓中樓套房等，最低3,798元起不含早餐；另有一泊一食和一泊二食等方案可供選擇。其中，「星宴味蕾一泊二食專案」為Klook與飯店官網同步獨家開賣，除可選擇適合的房型入住，還能享有兩客早餐與兩客價值1,500元加10％服務費的主廚晚餐套餐，包含海鮮塔、12小時慢煮脆豬皮、雞肝塔布雷等主廚特製餐點，標準雙人客房搭星宴味蕾一泊二食專案7,133元起。

新竹伊普索酒店為全台首間凱悅尚選品牌（JdV by Hyatt）酒店，共有140間客房，包括一大床的標準大床房、兩大床的豪華雙大床房以及獨立客廳、沙發床、雙面採光的菁英大床套房等多種房型；若與三五好友或家人出遊，建議選擇位於頂層10樓的樓中樓，兩層樓六公尺挑高設計、26坪的寬敞空間，加上能俯瞰市景的大面落地窗，視野超開闊，即使在房內面窗發呆也很舒適。

新竹伊普索酒店選用頂級備品，包含頂級Sealy床墊、植萃沐浴備品Grown Alchemist，還有泡澡鹽及面膜，沐浴體驗也能感受奢華；飯店更提供「安心睡眠組」，含有品牌訂製的眼罩、降噪耳塞等，讓旅客一夜好眠。

新竹伊普索酒店最具特色的餐廳，為一樓全新打造的Westwood餐酒館，融合西岸多元文化的現代美式餐廳，硬體設計靈感來自1930’s 的Art Deco社交混搭風格，帶有時尚及華麗復古元素的環繞式中島酒吧，仿若置身美好年代的風華場景。飯店早餐也由Westwood設計規劃，以「環遊世界」為概念，提供亞洲、美洲以及歐洲等結合異國、在地的各式風味料理。

新竹伊普索酒店邀請旗下品牌多次入選米其林以及亞洲50大餐廳的餐飲集團MMHG，於一樓打造全新Westwood餐酒館。圖／Klook提供
新竹伊普索酒店邀請旗下品牌多次入選米其林以及亞洲50大餐廳的餐飲集團MMHG，於一樓打造全新Westwood餐酒館。圖／Klook提供
酒店早餐由Westwood主題打造，以「環遊世界」為概念，提供亞洲、美洲以及歐洲等風味料理。圖／Klook提供
酒店早餐由Westwood主題打造，以「環遊世界」為概念，提供亞洲、美洲以及歐洲等風味料理。圖／Klook提供

酒店 新竹 餐廳

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