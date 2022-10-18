新竹伊普索酒店11/12開幕 Klook搶先賣、每晚4千有找

國門開，都會商務型酒店陸續整裝登場或全新開幕，新竹伊普索酒店（EPISODE Hsinchu）即將於11月12日正式開幕，打造時尚新潮住宿體驗外，也攜手米其林主廚林泉打造全新 「Westwood」 餐酒館，這也是新竹第一間由星級主廚領軍打造的餐廳。

Klook即日起搶先開賣新竹伊普索酒店多個房型，11月12日即可入住，包括雙人客房、菁英大床套房以及樓中樓套房等，最低3,798元起不含早餐；另有一泊一食和一泊二食等方案可供選擇。其中，「星宴味蕾一泊二食專案」為Klook與飯店官網同步獨家開賣，除可選擇適合的房型入住，還能享有兩客早餐與兩客價值1,500元加10％服務費的主廚晚餐套餐，包含海鮮塔、12小時慢煮脆豬皮、雞肝塔布雷等主廚特製餐點，標準雙人客房搭星宴味蕾一泊二食專案7,133元起。

新竹伊普索酒店為全台首間凱悅尚選品牌（JdV by Hyatt）酒店，共有140間客房，包括一大床的標準大床房、兩大床的豪華雙大床房以及獨立客廳、沙發床、雙面採光的菁英大床套房等多種房型；若與三五好友或家人出遊，建議選擇位於頂層10樓的樓中樓，兩層樓六公尺挑高設計、26坪的寬敞空間，加上能俯瞰市景的大面落地窗，視野超開闊，即使在房內面窗發呆也很舒適。

新竹伊普索酒店選用頂級備品，包含頂級Sealy床墊、植萃沐浴備品Grown Alchemist，還有泡澡鹽及面膜，沐浴體驗也能感受奢華；飯店更提供「安心睡眠組」，含有品牌訂製的眼罩、降噪耳塞等，讓旅客一夜好眠。