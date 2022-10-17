吳寶春獨家導入挪威百年磨坊麵粉 6款麵包復刻北歐時光

秉持「我喜歡，以麵包閱讀世界」為信念的吳寶春師傅，繼去年「以潘尼朵妮閱讀義大利」後，今年與挪威具有176年歷史穀物公司斯坦格蘭磨坊（Stangeland Mølle）獨家合作，並獲得挪威創新署（Innovation Norway）支持，導入3款製作挪威傳統麵包的麵粉，再依照台灣人習慣的口感和口味，推出「馬鈴薯的浪漫」、「馬鈴薯的浪漫（起司口味）」、「燕麥的藝術」、「多穀物美學」、「盧恩不老吐司」和「勇者之石餐包」等6款挪威麵包，以麵包閱讀挪威「Kose tid（舒適時光）」。

斯坦格蘭百年磨坊第五代傳人Marianne女士指出：「『Kose tid』挪威語的意思是『舒適時光』，而在挪威日常生活中的舒適時光，不可或缺的基本要素就是，挪威的健康麵包。」為了發揚挪威「舒適時光」文化，斯坦格蘭百年磨坊這次帶來3款製作挪威傳統麵包的麵粉，主要成分以經典石磨馬鈴薯、燕麥和其他北歐穀物麵粉為主；其中以在挪威銷售得最好、最具獨特性的馬鈴薯粉最具代表性。

吳寶春麥方店主廚團隊依台灣人習慣的口感，打造6款挪威麵包。負責此次挪威麵包設計的吳寶春麥方店行政總主廚謝忠祐表示：「除了配方上原需添加的酵母、水等材料之外，僅多增加了橄欖油讓麵包更柔軟，並加入起司丁或整粒蜜漬紅豆，增加口感豐富性，烤焙上也提高爐溫、縮短時間。待出爐冷卻後，表皮薄且軟，比較容易咬斷。」

以馬鈴薯麵粉製作的「馬鈴薯的浪漫」麵包，帶有濃郁的馬鈴薯香氣和歐洲麵包獨有的微酸氣，口感Q且帶濕潤感；起司口味的「馬鈴薯的浪漫」麵包，則加入雙色乳酪丁，增添豐富奶香味。

同款馬鈴薯麵粉亦與店內人氣商品不老吐司結合，加入雙色乳酪丁，製作成「盧恩不老吐司」，包裝刻意結合四種來自北歐古老祝福盧恩符文，在充分表現Q彈水潤口感與馬鈴薯及奶香之餘，也讓消費者獲得滿滿的祝福。

用燕麥麵粉製作的「燕麥的藝術」麵包，每一口都能吃出豐富燕麥嚼感，麵團中的整粒蜜漬紅豆，散發出優雅婉約的紅豆香氣和甜味，讓整款麵包更具層次。

「多穀物美學」麵包則使用豐富多穀物麵粉，但為了柔化種類繁多的穀物嚼感，在麵團中多加了酒漬蘭姆葡萄乾，吃到果乾時所迸發的酸甜，令人驚喜。

「勇者之石餐包」則使用3款麵粉，提供3款挪威風味餐包；讓馬鈴薯麵粉、燕麥麵粉及雜糧麵粉的原味各自呈現，宛如挪威著名景點「奇蹟石」令人驚艷，非常適合搭配各式抹醬，完整體現挪威道地風味。

為呼應吳寶春麥方店引進挪威麵包文化，北歐杯咖啡烘焙大賽冠軍、Fika Fika Cafe創辦人陳志煌，特別全新客製吳寶春麥方店專屬的北歐風咖啡豆——「奧羅拉（Aurora）」，成為獨一無二的「極光」咖啡，更能夠突顯挪威麵包的細緻度。

「奧羅拉」是以新鮮的宏都拉斯莊園水洗咖啡豆，混合衣索比亞古吉產區花蝶日曬咖啡豆，既帶有水洗豆偏柑橘、桃子的果香和隱約的蜜味，同時也有日曬豆偏向曬乾漿果和果醬的濃醇氣息。單喝奧羅拉，風味細緻豐富；加入牛奶後，會激盪撞擊出全新風味，醇厚細緻像白巧克力。