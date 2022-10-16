「週末炸雞俱樂部」首度快閃新北「炸雞拉麵」首登場

Global Mall環球購物中心周年慶快閃店吸客，新北中和店的「史努比快閃店」，2米長史努比充氣公仔與好朋友胡士托一起慵懶躺在廣場上，2樓快閃店還有大型史努比扭蛋機公仔、各式Q萌周邊，緊接著再引進人氣美食「週末炸雞俱樂部」，以「週末炸雞拉麵部」為主題首度快閃新北。

「週末炸雞俱樂部」即日起至10月31日以「週末炸雞拉麵部」首度快閃新北，在新北中和1樓戶外營業至晚上12點，就像來到日本深夜路邊屋台食堂。門口醒目的紅色桌子、椅子大走台式復古風，除了帶來熱賣的啤酒炸雞，還推出首次於北部登場的台式炸雞白湯拉麵。

必吃的啤酒炸雞有多種口味，包括「BBQ啤酒炸雞」、「橘汁啤酒炸雞」或是「辣妹啤酒炸雞」單份250元，口味有超嫩炸雞配上自製的濃郁照燒醬煮入威士忌，呈現鹹甜滋味；喜歡清爽感的可選擇炸雞配上橘汁糖醋醬，喜歡辣重口味，可選擇辣妹啤酒口味，沾醬以加入雞油辣籽提味的蛋黃醬搭配多汁無骨炸雞，再配上清爽「週末炸虎限定版啤酒」最滿足。

「週末炸雞俱樂部」也帶來首次於北部登場的炸雞拉麵，共有兩種口味，包括「週末炸雞拉麵」以粵式生熟蒜配上日式雞白湯，氣味濃郁，再加入經典炸雞，打造出台式風味拉麵。辣味版「川辣炸雞拉麵」則更多加了川味辣鍋肉醬，增添另種風味，每碗皆為300元。

此外還有不定時限定口味「擔擔麵」每碗220元，吸滿胡麻豆漿冷湯的Q彈麵條拌入炒鍋肉，同時具台式肉燥及麻醬香味。想宅在家大嗑炸雞，也有「炸雞派對」供外帶，包括多款啤酒炸雞、雞油蒜辣薯條及啤酒，980元起，裝在以鞋盒為概念設計的餐盒裡，多了分趣味感。