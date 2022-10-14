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時隔939天！ 富驛酒店集團喜迎日本首發團 珍奶迎賓

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
首發團團員代表合照。圖／富驛酒店集團提供
首發團團員代表合照。圖／富驛酒店集團提供

國境鬆綁，觀光客出入境熱絡，富驛酒店集團旗下台北富驛時尚酒店時隔939天後、喜迎日本觀光客首發團，集團總經理侯嘉禎親自迎接，並表示「能接待日本首發團是集團的榮耀，也是台灣觀光旅遊業重新出發的嶄新一頁。」

為了迎接首批來台的日本賓客，富驛酒店集團特別在客房的歡迎卡上以中日文寫下：「等待多時，誠摯歡迎您來到台灣入住台北富驛時尚酒店。期盼我們所有的準備，為您留下無限的回憶！」短短數語，訴盡台灣飯店業近三年來、在疫情下努力與堅持的心情。

富驛酒店集團表示，酒店在台灣展店以來，一直深受日本商旅人士青睞，在主打「時尚、科技、健康」及長期經營下，受到日本市場的肯定與關注，此次才能獲此殊榮接待歷史性的賓客。

業者也強調，為讓貴賓安心入住，飯店內提供最高規格安全、衛生的消毒清潔流程、客房內多處Sterilized(已消毒)標記，讓旅客免去疫情紛擾，房內也會提供造型迎賓水果、富驛酒店集團紀念版禮品，以及紅遍全球的台灣招牌「珍珠奶茶」和最具代表性的台灣啤酒來款待遠道而來的嘉賓。

行政院公布國境開放後，富驛酒店集團在台灣旗下台北、台南、高雄三家加盟店均已接獲來自日本、新加坡、馬來西亞、美國、澳洲等各國富驛旅宿家會員的預訂，業者也相信，不久後台灣將再度回到國際觀光客每年千萬人次的榮景。

集團官網：https://www.fxhotels.com.tw/；訂房專線：台北02-5572-0777、台南06-511-6977、高雄07-970-8770。

為讓貴賓安心入住，飯店內提供最高規格安全、衛生的消毒清潔流程、客房內多處Sterilized(已消毒)標記，讓旅客免去疫情紛擾。圖／富驛酒店集團提供
為讓貴賓安心入住，飯店內提供最高規格安全、衛生的消毒清潔流程、客房內多處Sterilized(已消毒)標記，讓旅客免去疫情紛擾。圖／富驛酒店集團提供
飯店全面就緒，等待更多海外賓客訪台。圖／富驛酒店集團提供
飯店全面就緒，等待更多海外賓客訪台。圖／富驛酒店集團提供

酒店 日本

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