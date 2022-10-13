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日月潭花火音樂會下周六登場 水陸空好行套票只要600元

聯合報／ 記者黑中亮／南投即時報導
迎接疫後觀光旅遊人潮，一年一度日月潭花火音樂嘉年華系列，下周六由台哥大花火音樂會登場。記者黑中亮／攝影
迎接疫後觀光旅遊人潮，一年一度日月潭花火音樂嘉年華系列，下周六由台哥大花火音樂會登場。記者黑中亮／攝影

台灣大哥大日月潭花火音樂會 睽違兩年後，10月22日將重返日月潭演出，日管處表示，今年音樂會請來實力唱將閻奕格、卓義峯外，樂興之時管絃樂團共同演繹重新改編的中西經典歌曲，和大家一起超越極限、體驗創新，當晚更安排長達480秒的煙火秀，以《Open Possible 能所不能》為主題，帶動後疫情時期觀光旅遊市場。

日管處指出，一年一度的日月潭花火音樂嘉年華，由上周的集團婚禮開始，最受矚目的台哥大花火音樂會將在10月22日亮相，以美妙的樂音及璀燦花火，並結合日月潭紅茶評鑑頒獎，連續7周分別推出自行車挑戰、花火音樂會、環潭馬拉松、紅茶品茗及等活動，將系列活動帶到最高潮，以旅遊推廣振興地方經濟。

日管處並表示，今年花火音樂嘉年華以能所不能的精神，打造一個Wonder Planet（灣大星球）為主軸，結合Come!BikeDay 推出各種主題周，適合各種喜愛戶外活動的民眾帶著家人朋友同遊，來一場充滿正向能量的健康身心之旅，讓國內民眾到日月潭好好放鬆身心，體驗日月潭不同時間的美。

南投客運為刺激國旅搶救觀光，特別搭配日月潭花火音樂嘉年華，自10月15日至11月20日特別推出「水陸空好行套票優惠再降價」活動，只要購買日月潭水陸空好行套票優惠只要600元，限量5000套，售完為止，套票內含台灣好行日月潭線來回車票、日月潭纜車券、日月潭乘船券、日月潭遊湖巴士一日券、水社向山單程票、商店優惠券等。套票資訊請上南投客運網站http://www.ntbus.com.tw/p-1.html查詢，服務專線049-2983589。

南投客運日月潭水陸空好行套票再特別優惠只要600元，限量5000套含日月潭纜車券、日月潭乘船券、日月潭遊湖巴士一日券，記者黑中亮／攝影
南投客運日月潭水陸空好行套票再特別優惠只要600元，限量5000套含日月潭纜車券、日月潭乘船券、日月潭遊湖巴士一日券，記者黑中亮／攝影
迎接疫後觀光旅遊人潮，一年一度日月潭花火音樂嘉年華系列，下周六由台哥大花火音樂會登場。圖／日管處提供
迎接疫後觀光旅遊人潮，一年一度日月潭花火音樂嘉年華系列，下周六由台哥大花火音樂會登場。圖／日管處提供

日月潭 音樂會 南投

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