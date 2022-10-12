新光三越周年慶首波全壘打 信義新天地強棒10/20接力

疫後消費力大爆發，新光三越首波6店周年慶首5日業績成長8％，為近年難得的高成長，新光三越指出，所有業種「全壘打」均現正成長，名品、戶外休閒運動、男女服飾、餐飲都是兩位數正成長，尤其外顯商品今年走強。接下來信義商圈指標新光三越台北信義新天地10月20日起接棒登場，將有175家話題新櫃首次參戰周年慶，周年慶必買的美妝保養，今年打出「容量戰」，主打CP值最高的「大滿罐」優惠，推出超過百萬特惠組迎接消費狂潮。

新光三越首波周年慶熱賣趨勢商品出爐，今年天氣冷得快，隨著降溫戶外機能薄外套銷售破千件，出國需求的羽絨衣、長版大衣都是今年大勢商品，長版外套類賣出2～3千件，旅行箱賣出500組。居家生活依然高需求，像是高單價床墊賣出300多床，75吋4大電視賣出500台，吸塵器、空氣清淨機各賣出千台，品牌香水賣出5,000瓶。新光三越南西店日本展今年也大幅成長70%。

今年周年慶新光三越打出「消費1元回饋1點」，透過點數可兌換iPhone 14、美型家電等，像是首波BALMUDA幾乎前二日都被兌換一空，就連周年慶還沒開跑的信義新天地，多品項也被會員搶換一空，讓新光三越緊急追加數量，盡力滿足會員兌換需求。

新光三越台北信義新天地今年聯手131家專櫃，特惠組首度突破百萬組，今年並強打大容量、買正送正的組合，迎接疫後消費力大爆發。另觀察到年輕族群消費力成長，潮流運動旗艦店齊聚的A11今年預計周年慶可賣出破萬雙潮鞋，新進駐的「CASETiFY Studio」手機殼，至今仍須半小時至一小時排隊入店消化人潮，周年慶期間回收任一品牌手機殼可享8.5折優惠。另外，吸引公仔迷的「POP MART」台北首店，一個月可賣出4萬個盲盒。周年慶期間還將推出Dyson全台首家體驗店。

香氛今年有4～5成高成長，尤其頂級小眾香氛更受青睞，信義新天地完整集結32個香氛品牌，周年慶期間還有「嬌蘭藝術沙龍香氛藝廊」期間限定店、「迪奧香氛世家」進駐A11，讓香迷盡情選購。