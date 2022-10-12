明天開國門…高端客預算+3成 歐洲團一周1500人搶報名

忍了近三年，終於等到國門開。明(10月13日)起防疫政策將放寬為0+7、同步取消禁團令，出境旅遊市場瞬間活絡。雄獅旅遊觀察，高端旅遊也出現全新的趨勢，包含長天數旅遊、客製化小包團的需求增加，以及預算大幅提高，像是每人126萬起的「30天南極探險Long Stay」，消息一出就有不少旅客詢問。

雄獅旅遊發言人賴一青分析，疫後客製化高端旅遊團體比例增加約兩成，主要在歐洲和長天數商品，旅行天數從12天拉長到17天，團費預算也比過去高出三成。

賴一青指出，愛滑雪的族群也早已蓄勢待發，日本東北各大雪場即使團費比過去增加三成，但短短一周仍有近700人搶著報名。接下來的名古屋女子馬拉松更是每年的大熱門，後續也將陸續規劃柏林馬拉松、日本富士山自行車賽等主題旅遊。

此外，雄獅旅遊也觀察，疫後多了極具潛力的「蜜月團」客群，因此將由「Signature 雄獅璽品」精緻旅遊品牌，提供專屬規劃師操刀設計系列行程、安排最道地的特色料理，例如若想前往日本度蜜月，不用急搶台灣虹夕諾雅，直接飛往富士山山腳的星野五星飯店，開窗就能面對富士山美景，還能體驗日式泡湯樂趣，5日行程每人135,000元起。

隨著長榮航空開航米蘭、慕尼黑，歐洲依舊是蜜月旅行首選，自從政府宣布解封以來，短短一周就超過1,500人報名，雄獅璽品除了規劃義大利和德瑞行程，也設計出更深度的「北法浪漫遊」11天158,800元起。如果想前往北歐，入住稀有的透明海濱玻璃別墅外，還能住在經典的圓頂玻璃屋內躺著看極光大爆發，乘上哈士奇雪橇體驗雪地森林美景，再前往冰凍的峽灣冰釣名貴帝王蟹，10日每人188,800元起。