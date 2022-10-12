看準疫後高端市場熱絡 雄獅推每人126萬南極旅行團

睽違近三年，國人企盼多時的國門解封日即將在明天到來，旅行社業者也觀察到國人對於出境旅遊商品詢問度明顯提升。雄獅旅遊說，高端旅遊型態改變的三大趨勢包含，旅客偏好10日以上的長天數旅遊、客製化小包團需求提升，及「單價天花板」大幅提高等等，雄獅更看準高端市場推出長達30天的南極探險團，每人要價126萬起，消息一出就有不少旅客詢問。

雄獅旅遊發言人賴一青說，疫後客製化高端旅遊團體比例增加2成左右，旅遊地主要為歐洲和長天數商品，旅行天數從12天拉長到17天，團費的願付價格也比過去高出3成，但對服務品質的需求也跟著提高。推估和世界斷軌將近三年，國人對世界的嚮往更勝以往，轉而熱衷定點深度且完整的旅遊型態，在補償心態下，更期盼把這些年沒有玩到的補回來。

雄獅旅遊表示，疫後推出多元精緻的主題旅遊行程，除了體貼近三年來無法度蜜月的新人們，推出各種蜜月團外，中南美深度遊更首度入住馬丘比丘五星飯店；雄獅也說，愛滑雪的族群早已蓄勢待發，目標前進日本東北各大雪場，即使價格比過去增加三成左右，但短短一周就逼近700人搶著報名；此外，隨著長榮航空即將開航米蘭、慕尼黑，歐洲依舊是蜜月旅行首選。雄獅旅遊表示，自從政府宣布解封以來，短短一周就超過1500人報名。

雄獅旅遊將針對南極升級推出全新「三島壯遊Long Stay」遊程，包括福克蘭群島、南喬治亞群島，以及南極洲三島體驗，親身走訪壯闊的冰川奇景外，還能首度直擊國王企鵝大本營飽覽生態奧秘。這趟30天走訪世界盡頭的旅程，價格最高達126萬元，探索一生必去的南極洲不是夢，預計2024年2月出發。