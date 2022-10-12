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日本線降價搶客！長榮跟進星宇下殺5千 網哭：已花2萬5飛東京

聯合新聞網／ 綜合報導
旅遊網紅透露，長榮跟進星宇大幅調整日本線價格，惹來網友哭訴，才剛花2萬5千元飛東京，也有人說已用1萬5千元搶了虎航機票。圖／聯合報系資料照片
旅遊網紅透露，長榮跟進星宇大幅調整日本線價格，惹來網友哭訴，才剛花2萬5千元飛東京，也有人說已用1萬5千元搶了虎航機票。圖／聯合報系資料照片

台灣明(13)日起邊境開放，受到國人喜愛的日本航線成為搶購注目焦點。根據旅遊網紅「布萊N機票達人」透露，長榮航空在星宇航空先前公布日本航線後，似乎被激起搶客的鬥志，也跟進大幅調降日本線價格。

星宇航空在降價後，最大降幅為5千元，從台灣飛東京，若搭配雙十節的折扣碼「DOUBLETENTHDAY」，現折1010元後，在11月15日以後出發只要1萬3千元，沖繩來回則是1萬元有找。

「布萊N機票達人」近日在臉書以「長榮航空跟進日本線大降價」為題PO文，認為「K董的星宇上一波操作果然刺激到長榮了，今天注意到長榮的日本線全面大降價了，降幅也是高達至少3-5千之多，廢話不多說，直接上票價」。

「布萊N機票達人」貼出幾個日本熱門航線從台北來回的含稅價：東京成田15,454元、大阪14,668元、福岡14,311元、松山飛羽田16,510元。並請大家注意，這波優惠價大約集中在12月20日前。

有網友見文在「布萊N機票達人」上留言反映，剛剛才花2萬5千元訂購長榮飛東京來回機票，「超X北，我剛訂11月長榮要2萬五」、「天哪幾個禮拜前我還傻乎乎訂虎航」、「上上禮拜買完虎航來回15,000」，也有網友附和，「之前桃園機場飛東京成田都要2萬5千元」。

圖擷自「布萊N機票達人」臉書
圖擷自「布萊N機票達人」臉書

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