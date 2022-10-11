超商鮮食族注意！7-ELEVEN宣布不再免費提供一次性提網
隨著環保意識提升，有越來越多民眾已養成自備餐具、購物袋的生活習慣，但隨手能取得的便利拋棄式用品，還是容易讓消費者在便利與減塑之間陷入掙扎。7-ELEVEN宣布自10月12日起於超過6,500間門市將陸續停止提供咖啡及鮮食的一次性免費提網服務，現有庫存量供應完為止，鼓勵消費者自行攜帶購物袋並重複使用。同時亦推出更耐用的咖啡提袋與鮮食提袋，提供消費者在忘了帶購物袋時可另外加購，藉由「擴大減塑作法」、「鼓勵自帶」兩大做法與地球共好。
7-ELEVEN自2019年起率通路之先倡議不提供吸管，每年約可減少使用超過4.5億根吸管；今年7-ELEVEN更於蘭嶼打造「離島減塑未來店」與環保署攜手永續海洋、引進循環杯服務推動減塑旅遊及寶特瓶回收機台，至今已回收超過近萬瓶寶特瓶。
除了每月1號與特定環保節日自備環保杯加碼7元折扣，長期響應環保署自備飲料杯政策，於2021年已減少超過2千萬個紙杯與杯蓋之外，7-ELEVEN也開發塑料占比較舊版減少10%以上的全新塑膠袋版本，同時調整塑膠袋厚度變得更薄，外觀換上獨家限定的OPEN! x卡娜赫拉聯名設計，鼓勵民眾重複使用。另外，自有鮮食包含飯糰、三明治、熱狗堡、便當、義大利麵、焗飯等超過20個品項商品包裝也大規模進行減塑，以輕食便當為例，每份可大幅降低45%的塑料使用。
而統一超商與統一企業集團旗下的統奕包裝首創自建可回收寶特瓶及電池的「循環經濟資源回收機」、「OPEN iECO循環杯還杯機」租還服務，7月以來已回收超過2萬多瓶寶特瓶及超過1.5萬顆電池，回收的寶特瓶將委由專業大廠製作再生材料，製成門市制服或商品回到7-ELEVEN販售，架構綠色供應鏈。
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