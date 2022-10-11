超商鮮食族注意！7-ELEVEN宣布不再免費提供一次性提網

隨著環保意識提升，有越來越多民眾已養成自備餐具、購物袋的生活習慣，但隨手能取得的便利拋棄式用品，還是容易讓消費者在便利與減塑之間陷入掙扎。7-ELEVEN宣布自10月12日起於超過6,500間門市將陸續停止提供咖啡及鮮食的一次性免費提網服務，現有庫存量供應完為止，鼓勵消費者自行攜帶購物袋並重複使用。同時亦推出更耐用的咖啡提袋與鮮食提袋，提供消費者在忘了帶購物袋時可另外加購，藉由「擴大減塑作法」、「鼓勵自帶」兩大做法與地球共好。

7-ELEVEN自2019年起率通路之先倡議不提供吸管，每年約可減少使用超過4.5億根吸管；今年7-ELEVEN更於蘭嶼打造「離島減塑未來店」與環保署攜手永續海洋、引進循環杯服務推動減塑旅遊及寶特瓶回收機台，至今已回收超過近萬瓶寶特瓶。

除了每月1號與特定環保節日自備環保杯加碼7元折扣，長期響應環保署自備飲料杯政策，於2021年已減少超過2千萬個紙杯與杯蓋之外，7-ELEVEN也開發塑料占比較舊版減少10%以上的全新塑膠袋版本，同時調整塑膠袋厚度變得更薄，外觀換上獨家限定的OPEN! x卡娜赫拉聯名設計，鼓勵民眾重複使用。另外，自有鮮食包含飯糰、三明治、熱狗堡、便當、義大利麵、焗飯等超過20個品項商品包裝也大規模進行減塑，以輕食便當為例，每份可大幅降低45%的塑料使用。