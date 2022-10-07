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不用抽，住就送新加坡來回機票！晶華「機+酒」來真的

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
CNN推薦的全台最豐盛早餐柏麗廳，除了提供中西日美食外，還有大片落地窗可賞景。圖／晶華酒店提供
CNN推薦的全台最豐盛早餐柏麗廳，除了提供中西日美食外，還有大片落地窗可賞景。圖／晶華酒店提供

不用抽，住就送台北新加坡來回機票！連續送出手機、吹風機、空氣清淨機與料理神機後，台北晶華酒店第5波「機+酒」住房專案，真的要送出機票。晶華酒店攜手新加坡航空推出「入住酒店就可得台北新加坡來回機票乙張」的優惠活動，每房12,000元起(須另加15.5%的政府稅與服務費)、包含CNN唯一推薦台北必吃自助式早餐兩客，住房就可獲得新航經濟艙機票、使用期限至2023年6月，房客僅需另付機場稅，同行者還可享有票價92折的優惠。

業者表示，相較於單買機票、動輒兩萬元的票價，此次優惠可算破天荒的優惠。專案10月11日上午9點於官網開賣，套數有限。

邊境即將開啟，出遊的心蓄勢待發。「晶華機加酒自由行5.0」專案的房客將獲贈「台北─新加坡經濟艙來回機票乙張」兌換憑證，可於2022年11月起至2023年1月20日間完成兌換並開票。

目前新加坡防疫措施大幅放寬，完整接種旅客即可免隔離入境新加坡，不需提供任檢測證明；未完成接種新冠疫苗者，只需出示48小時內核酸檢測陰性證明，並購買停留新加坡期間的旅遊保險，便可免檢測及隔離；此外，新加坡也取消室內戴口罩規定，除了公共交通、醫療院所、安老院和救護車等特定場所外，民眾可以自行決定是否配戴口罩。

台北晶華酒店董事總經理吳偉正表示，隨著各國邊境逐漸開放，除了新加坡放寬入境限制，台灣也將於10月13日迎來「0+7」入境檢疫，晶華搶先鎖定這兩大旅遊商機、也回應網友的「願望」，推出全台首款「住宿送機票」的機加酒住宿專案，滿足被封鎖32個月的旅遊欲望。

訂房可洽：02-2523-8000或上網查詢：www.regenttaiwan.com

新加坡必遊景點、位在位在濱海灣公園內的「天空樹Supertree Grove」。圖／晶華酒店提供
新加坡必遊景點、位在位在濱海灣公園內的「天空樹Supertree Grove」。圖／晶華酒店提供
晶華攜手「新加坡航空」推出「入住酒店、贈送台北新加坡來回機票乙張」的優惠活動。圖／晶華酒店提供
晶華攜手「新加坡航空」推出「入住酒店、贈送台北新加坡來回機票乙張」的優惠活動。圖／晶華酒店提供

新加坡航空 機票 酒店

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