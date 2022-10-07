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佐登妮絲城堡開放Ｑ開頭身分證免預約進城 嘉義新玩法
嘉義縣大林鎮大埔美產業園區新開幕觀光工廠，全台最大歐式城堡「佐登妮絲城堡」，試營運以來，限量預約票天天秒殺，經文化觀光局爭取，業者同意即日起至10日每日加開2千名入園名額給嘉義鄉親，只要持Q開頭身分證就可憑身分證支付百元清潔費入園，不要和其他縣市的遊客擠破頭。
文觀局推薦國慶連假來嘉新玩法！來大林鎮，除了能秒飛歐洲，還能穿越時空感受日治時期大正浪漫，媲美「台版凡爾賽宮」超氣派城堡，超過19處打卡點，拍出王子公主夢，古典巴洛克迴廊、穹頂、宮廷花園及噴泉彷彿穿越時空。
來到浪漫童話國度，再順遊慢城大林小鎮，走入另一浪漫時空，大林濟陽衍派街屋，老街上僅剩日治時期大正浪漫建築風格的牌樓式街屋，翹嘴秋茶店仔，在百年古厝懷舊光影中，來場食空對話，還有景點萬國戲院、泰成中藥文物館、卡羅爾銅管樂器觀光工廠、大林火車站前臭豆腐、水龍院咖啡下午茶、老楊方城市、拾粹院文創藝術園區、 故宮南院觀賞國慶焰火。
文觀局說，城堡距離新港、民雄、大林老街的車程都不到半小時，非常適合來拍美照吃美食，同時還能參加文觀局舉辦的嘉義縣美食影片徵件競賽「視吃嘉義」，品嘗地特色銅板美食、發揮創意賺獎金，再搭配「嘉義縣好玩卡」購買優惠電子票，含觀光 門票、交通、體驗活動、在地美食、特色伴手禮等，幫大家省荷包。
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