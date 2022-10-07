佐登妮絲城堡開放Ｑ開頭身分證免預約進城 嘉義新玩法

嘉義縣大林鎮大埔美產業園區新開幕觀光工廠，全台最大歐式城堡「佐登妮絲城堡」，試營運以來，限量預約票天天秒殺，經文化觀光局爭取，業者同意即日起至10日每日加開2千名入園名額給嘉義鄉親，只要持Q開頭身分證就可憑身分證支付百元清潔費入園，不要和其他縣市的遊客擠破頭。

文觀局推薦國慶連假來嘉新玩法！來大林鎮，除了能秒飛歐洲，還能穿越時空感受日治時期大正浪漫，媲美「台版凡爾賽宮」超氣派城堡，超過19處打卡點，拍出王子公主夢，古典巴洛克迴廊、穹頂、宮廷花園及噴泉彷彿穿越時空。

來到浪漫童話國度，再順遊慢城大林小鎮，走入另一浪漫時空，大林濟陽衍派街屋，老街上僅剩日治時期大正浪漫建築風格的牌樓式街屋，翹嘴秋茶店仔，在百年古厝懷舊光影中，來場食空對話，還有景點萬國戲院、泰成中藥文物館、卡羅爾銅管樂器觀光工廠、大林火車站前臭豆腐、水龍院咖啡下午茶、老楊方城市、拾粹院文創藝術園區、 故宮南院觀賞國慶焰火。