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搭機也能吃米其林 長榮米蘭、慕尼黑線旅客有福了

聯合報／ 記者盧逸峰／台北即時報導
米其林一星主廚Paul Lee為長榮航空台北-米蘭航線皇璽桂冠艙的乘客精心設計「紅條石斑、伊比利火腿、甜豆、里昂洋芋」以及「燉小牛頰、豆豉、馬鈴薯泥、山蘇」兩套餐點。圖／長榮提供
米其林一星主廚Paul Lee為長榮航空台北-米蘭航線皇璽桂冠艙的乘客精心設計「紅條石斑、伊比利火腿、甜豆、里昂洋芋」以及「燉小牛頰、豆豉、馬鈴薯泥、山蘇」兩套餐點。圖／長榮提供

長榮航空全新航線米蘭、慕尼黑將於本月下旬及11月初開航，也是睽違25年後再度開闢歐洲新航線，兩條航線所有艙等的旅客，都可以享受到米其林主廚所設計的料理；機上的各類飲品也處處充滿亮點，融入米蘭及慕尼黑的特色元素，還準備驚喜小禮要送給旅客，共同迎接疫情後開闢新航線的喜悅。

長榮說明，米其林一星主廚李皞（Paul Lee）擅長於運用季節食材，展現世界各地特色風味的創意，深受美國政商界的讚賞與高度評價，此次為長榮航空台北-米蘭航線皇璽桂冠艙的乘客精心設計「紅條石斑、伊比利火腿、甜豆、里昂洋芋」以及「燉小牛頰、豆豉、馬鈴薯泥、山蘇」兩套餐點，為豪華經濟艙及經濟艙旅客設計的則是「豆豉醬燉小牛頰佐配馬鈴薯泥」，這四道米其林餐點搭配機上提供的義大利佳釀，讓旅客從台北出發就開始享受到濃濃的義大利風情。

長榮說，此次米蘭航線也為皇璽桂冠艙旅客挑選產自義大利紅酒，以100% 的普里米蒂沃(Primitivo)葡萄品種釀造，呈現深紅色的紅寶石色澤，濃郁的櫻桃、莓果與紫羅蘭花香，口感濃郁甜美；此外也特別研發了一款特色調酒「漫步在米蘭」，在白蘭地酒香中帶出檸檬的清香與蔓越莓的甜美，展現出浪漫氛圍；同時與台灣首位世界咖啡師大賽(WBC)冠軍吳則霖-興波咖啡合作，特選具有核果、焦糖及巧克力風味的深焙咖啡。

長榮說，與長榮航空合作已達8年之久的京都米其林三星主廚中村元計，擅長以料理手法展現食物的天然滋味，特別為台北-慕尼黑航線皇璽桂冠艙旅客設計秋季套餐，主菜為「智利海鱸魚味噌漬 紅豆鑲蓮藕」，豪華經濟艙及經濟艙則分別提供「牛肉壽喜燒」及「蒲燒豬肉」兩道主菜，讓前往慕尼黑商務旅行或觀光的旅客，可以在機上大啖米其林美食。

長榮也說長榮航空邀請榮獲年世界咖啡沖煮大賽(WBrC)冠軍-王策(VWI by CHADWANG)，為慕尼黑航線皇璽桂冠艙旅客特別調製帶有核桃與橄欖風味、口感富有甘草糖餘韻的VWI單品咖啡；為了讓旅客先嚐慕尼黑最具特色的啤酒，更以啤酒為基底，帶來兩款德式經典調酒「慕尼黑啤樂」及「萊德樂」，低酒精濃度帶著微酸氣泡感，享受甜美的微醺滋味。並提供全艙等旅客2019年AIBA澳洲國際啤酒大獎「最佳歐式拉格啤酒」的金車柏克金-黃金拉格啤酒。

此外，長榮航空為了慶賀台北-米蘭、台北-慕尼黑航線開闢，也將結合餐前飲料服務提供限量版的特色紀念杯墊，米蘭航線的杯墊上刻劃著名景點米蘭大教堂，慕尼黑航線的杯墊則以經典的啤酒杯作為主題，除了提供旅客機上使用，更歡迎旅客帶回家收藏，與長榮航空共同珍藏這值得紀念的一刻，搭乘兩條航線首航班的每位旅客除紀念杯墊外，還可額外獲得首航禮一份。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台北-米蘭航線皇璽桂冠艙旅客將可享用由台灣首位世界咖啡師大賽(WBC)冠軍吳則霖-興波咖啡，特選具有核果、焦糖及巧克力風味的深焙咖啡。圖／長榮提供
台北-米蘭航線皇璽桂冠艙旅客將可享用由台灣首位世界咖啡師大賽(WBC)冠軍吳則霖-興波咖啡，特選具有核果、焦糖及巧克力風味的深焙咖啡。圖／長榮提供
長榮航空邀請合作8年的京都米其林三星主廚中村元計，為台北-慕尼黑航線全艙等旅客設計機上餐點，皇璽桂冠艙的旅客可享用主菜「智利海鱸魚味噌漬 紅豆鑲蓮藕」搭配湯品、甜點的豐富秋季套餐。圖／長榮提供
長榮航空邀請合作8年的京都米其林三星主廚中村元計，為台北-慕尼黑航線全艙等旅客設計機上餐點，皇璽桂冠艙的旅客可享用主菜「智利海鱸魚味噌漬 紅豆鑲蓮藕」搭配湯品、甜點的豐富秋季套餐。圖／長榮提供

航線 長榮

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