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國慶連假到寶熊漁樂碼頭 姓名有「這2字」免費入場
歡慶10月國慶，台中市潭子區釣具觀光工廠寶熊漁樂碼頭，舉辦生日趴，邀請10月壽星及姓名中有「寶」、「熊」任一字或同音民眾，可享生日禮或免費參觀優惠，並推出小釣手訓練營親子闖關活動，歡樂玩一整天。
寶熊漁樂碼頭表示，10月壽星在國慶連假三天期間，出示身分證購票及同行購票者，可獲得寶熊吉祥物BO熊造型的「BO熊煎餅」乙份，每天限量100份，送完為止。
10月份每個周末安排「BO熊見面會」，最受小朋友喜愛的北極熊B0熊每天定時與小朋友合影拍照，還可獲得精美小禮物。
10月8日到10月31日止，姓名中有「寶」、「熊」其中一字相同的民眾，憑身分證可免費參觀釣魚故事館。姓名中有「寶」或「熊」任一字同音者，享有門票5折優惠。
寶熊漁樂碼頭表示，周年慶期間推出全新的小釣手訓練營活動，只要於指定時間內親子共同闖關，挑戰實境小釣手、天魚地網及小小探索員三個關卡，即可獲得12吋的B0熊娃娃(價值400元)；寶熊希望透過各式體驗活動，讓小孩認識海洋及釣魚並融入生活中，達到寓教娛樂的使命。
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