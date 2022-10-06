HOLD不住了！嘉義布袋巨無霸海鮮肉圓明年元旦漲20元

嘉義縣知名布袋鎮黑皮海鮮餐廳推出的「黑皮酥巨無霸肉圓店」，體積比普通肉圓大2倍，餡料有干貝、蝦仁、雞肉絲等多達7種，推出5年，從60元開始賣，100年調整90元，105年調為目前的100元，維持5年，今年萬物齊漲，許多同業紛紛調漲。

老闆布袋魅力商圈理事長游志豪自行吸收成本，維持原價凍漲，撐了半年多，最近食材包裝材都漲，他說，「凍末條了，預計明年元旦漲20 元！」每顆巨無霸肉圓賣120元。

游志豪說，媒體報導肉圓最大產地彰化肉圓業者指稱，成本一直漲是真的，油漲、筍漲、地瓜粉、漲糯米粉最離譜漲60%，連糖也漲，豬肉漲香菇漲、芋頭要用配額，蝦仁也漲，連調味料也漲，平均漲幅超過20%至30%，要吃肉圓饕客要快，全台肉圓年底必漲， 他也撐不住了，10月觀光旺季到年底不漲。

配合全民運、國慶焰火在嘉舉辦，商圈購物抽獎活動，他推出限量每顆500元，台最頂級肉圓-巨無霸佛跳牆肉圓，餡料包裹松阪豬肉、北海道XL級干貝，產銷履歷白蝦（蝦覓世界），神農烏魚子（林家烏魚子），蜜香鮑魚、埔里花菇、大甲芋頭、大甲芋頭、香滷蛋、雞肉絲、醬燒豬肉絲（嘉義市三哥肉鬆肉乾），足足包裹入10種餡料，意喻「十全十美圓圓滿滿」，不含醬汁，每粒高達400g以上。