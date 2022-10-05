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響應世界糧食日 樂斐每月雙週二推出「續食午間套餐」
響應每年10月16日聯合國推動的「世界糧食日World Food Day（WFD）」，位於台北大直的樂斐（LOPFAIT）法式餐廳將自10月18日（二）起，每月雙週二推出「續食午間套餐（Zero-Waste Cooking）」，並將套餐10%金額收益，捐款給「台灣全民食物銀行協會」，為地球永續盡一份心意。
「食物浪費／剩食（Food Waste）」已成為全球餐飲持續關注的議題，投入珍惜且減少食物浪費的餐廳也成為趨勢，「剩食餐廳」已在國外行之有年。樂斐主廚鄭裕錞（Josh）表示：「身在台灣的我，在設計菜色時，雖盡可能將每個食材的效用發揮到最大，但難免會有多出的新鮮食材未能完全使用，為力求不浪費食材，之前會用在員工餐食裡，後來也開始嘗試使用外型NG的新鮮食材，製作成美味不減分的高湯與醬汁。」
此外，10月13日適逢樂斐開幕週年慶，主廚鄭裕錞特別邀請台中好吧（Goût Bar）的主理人Elvis，以「永續」做發想，創作週年慶的調酒伴手禮，送給前來用餐的客人，邀請大家一起思考與關注食物的綠能議題。鄭裕錞期盼透過這次活動，能號召更多的餐飲同業一起響應，讓大家一起透過飲食，成為推動地球永續的正向動力。
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