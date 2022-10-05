搶攻新零售商機！萊爾富打造3D沉浸式元宇宙「萊食堂」

近年興起元宇宙（Metaverse）熱潮，萊爾富繼去年3月跨界與維亞娛樂VAR LIVE、遠傳電信三方合作設立「5G體驗電競實驗店」，透過遠傳電信提供的5G網路環境，將遊戲與VR體驗結合的VAR BOX引進門市，為消費者打造全新的消費體驗場域；今年10月，萊爾富再開啟元宇宙大門，攜手黑洞創造與Virsody打造3D沉浸式元宇宙「萊食堂」，結合創新的科技零售模式，打造線上線下共融的消費場景。

萊爾富跨界與維亞娛樂VAR LIVE、遠傳電信三方合作設立「5G體驗電競實驗店」，目前已有台中夜市店、虎尾科學店、六合夜市店、屏東水源店等4家VAR BOX門市。今年10月萊爾富再攜手黑洞創造共同打造3D沉浸式元宇宙「萊食堂」，推出虛實整合的線上虛擬展間。

即日起可透過手機連結網址（https://virsody.io/branding/hidiner2022）進入「萊食堂」線上虛擬展間，主要設計是以一艘漁船餐廳為發想，象徵從產地到餐桌的概念，呈現在萊爾富可買到各式多元、新鮮、豐富的食材；進入萊食堂虛擬展間後，映入眼簾的是料理台上美式脆炸海鮮拼盤、港式海鮮蓋飯、法式蝦仁溫沙拉、紅醬鮮蝦義大利麵等4道招牌美味料理，透過點選還可一覽實用的料理食譜資訊；展間內更充滿超商多元的服務與待客精神，如熟悉的商品櫃、凍島櫃、冰櫃、結帳櫃台，以及戴著廚師帽的萊爾富吉祥物「小萊」。

為了提供更多元的消費體驗，萊爾富祭出「有呷擱有掠」活動，即日起至10月7日中午12點消費者透過3D沉浸式元宇宙「萊食堂」與萊爾富吉祥物「小萊」互動，就能參與「料理人格心理測驗」活動，完成「料理人格心理測驗」活動，不僅可找到自己專屬的命定料理，還可獲得Hi-Life VIP App 5,000 Hi點和萊爾富指定全國漁會海鮮單件88折優惠券一張（於10月17日後陸續派發至會員App，每名會員限領一次）。