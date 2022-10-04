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牛排教父看好林口 Casual Dining新品牌Amber Hill進駐

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
Amber Hill以綠意盎然的獨棟庭院呈現，打造Casual Dining高質感餐廳美好用餐環境。圖／Amber Hill提供。
Amber Hill以綠意盎然的獨棟庭院呈現，打造Casual Dining高質感餐廳美好用餐環境。圖／Amber Hill提供。

連續5年摘下《米其林指南》一星的教父牛排，由在台擁有「牛排教父」封號的名廚鄧有癸（Danny）掌勺，繼以台北大直Danny's Steakhouse教父牛排延伸出台北信義區」Top Cap Steakhouse、台中MEATGQ橡木炙烤牛排館、高雄Capstone Steakhouse等系列餐廳後，鄧有癸把目光轉向新北林口A9精華住宅區，開設全新品牌Amber Hill。

看準林口的發展潛力與商機，新餐廳以綠意盎然的獨棟庭院呈現，共有80個座位、兩間包廂，菜色採用適合家庭的單點分享形式，打造Casual Dining高質感餐廳美好用餐環境。

Amber Hill顛覆鄧有癸旗下餐廳多以美國、澳洲牛排為主軸的傳統，首次以日本國產牛F1為主打牛排。鄧有癸表示：「近期美國牛價格浮動高，日本牛相對平穩，加上美國牛的耗損率高，為了符合林口家庭聚餐等客層的不同需求，經過一段時間的試驗與品質確認，最終精選了日本國產牛的紐約客，成為主力商品，無論是牛肉品質、口感風味皆是日本國產牛的上等之選。」

「日本國產牛的熔點較低，不像美國牛需回到常溫烹調，而是從冷藏庫取出後現切現煎」，為了維持日本國產牛的牛脂香氣，牛排以2公分厚度為標準，在250度鐵板煎烤，待牛排中心溫度升高，再靜置3分鐘，讓熱滲透至牛排中心，最後再以高溫烤爐加持香氣、增加和牛脂香風味，由於日本牛相當注重風味與油脂的平衡，因此溫度、時間控制必須更仔細。」

除了牛排之外，Amber Hill菜單涵蓋前菜、沙拉、湯品、牛排、義大利麵、甜點等品項約30道。主餐除了首次推出的「日本國產牛F1紐約客牛排 6oz／1,600元」之外，亦有教父牛排經典的「美國頂級肋眼牛排14oz／2,200元、20oz／2,980元」與「美國頂級紐約客牛排14oz／2,100元、20oz／2,800元」，可供二、三人享用的份量選擇，其他還有「雙色櫛瓜雞肉義大利麵450元」、「紅酒燉羊膝680元」、「澳洲羔羊排1,500元」、「台灣究好豬排780元」等多種主餐。

Amber Hill在菜單呈現上也相當多元，有台灣常見的蚵仔煎轉化的「自家蚵仔煎蛋420元」，以是拉差辣椒醬的酸甜辣引領著生蠔交織著蛋香的柔嫩；而「西班牙蒜辣蝦550元」的蒜香，讓鮮蝦Q彈口感更顯下酒好滋味。

為了符合接下來將提供全時段餐點供應，Amber Hill也有可選擇義大利白酒醋或巴薩米克酒醋搭配的「豐富沙拉550元」，罐裝上桌的沙拉醬先Shake搖晃均勻再淋上香煎雞胸、紅藜麥等食材，任何時段都能輕鬆享用。在甜點菜單上也將教父牛排經典的「提拉米蘇190元」份量加大，並加入全新手工製作的「日式千層蛋糕230元」、「莓果布蕾起司塔210元」、「手工冰淇淋（單球）90元」，點杯飲品搭配甜點便能充分享受悠閒的午茶時光。

以戶外酒吧概念延伸而來的酒水菜單，Amber Hill提供了「Old Fashioned老時髦250元」、「Mojito莫吉托 250元」等多款經典調酒，以及符合隨性品飲風格的「波士頓拉格220元」等啤酒，其中最具特色的「Party Monkey派對野猴子啤酒220元」則是教父牛排與臺虎精釀聯名推出，擁有麥芽帶出的蜂蜜、烤麵包、草本等獨特香氣，尾韻則是酵母引領出水果甜香，清爽易入口。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

◎Amber Hill

．地址：新北市林口區忠孝一路76號

．電話：(02) 2600-0318

．營業時間：目前以兩時段供應12:00～15:00、18:00～22:00，之後將採全時段服務。

．公休日：每週一（11月起）

Amber Hill總共有80個座位，未來將採全時段服務。圖／Amber Hill提供。
Amber Hill總共有80個座位，未來將採全時段服務。圖／Amber Hill提供。
在台擁有「牛排教父」封號的名廚鄧有癸，看好林口發展潛力。圖／Amber Hill提供。
在台擁有「牛排教父」封號的名廚鄧有癸，看好林口發展潛力。圖／Amber Hill提供。
自家蚵仔煎蛋420元。圖／Amber Hill提供。
自家蚵仔煎蛋420元。圖／Amber Hill提供。
教父牛排與臺虎精釀聯名推出「Party Monkey派對野猴子」啤酒。記者高婉珮／攝影。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
教父牛排與臺虎精釀聯名推出「Party Monkey派對野猴子」啤酒。記者高婉珮／攝影。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
Amber Hill菜單涵蓋前菜、沙拉、湯品、牛排、義大利麵、甜點等品項約30道。圖／Amber Hill提供。
Amber Hill菜單涵蓋前菜、沙拉、湯品、牛排、義大利麵、甜點等品項約30道。圖／Amber Hill提供。
Amber Hill以日本國產牛F1紐約客6oz為主打牛排。圖／Amber Hill提供。
Amber Hill以日本國產牛F1紐約客6oz為主打牛排。圖／Amber Hill提供。
美國頂級紐約客牛排。圖／Amber Hill提供。
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豐富沙拉550元。圖／Amber Hill提供。
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