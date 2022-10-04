星巴克熱賣4億杯的傳奇飲品回歸！萬聖節系列淘氣登場
進入10月，眾所期待的萬聖節越來越近，咖啡與甜品業者陸續推出萬聖節系列商品，南瓜、黑貓與蝙蝠依然是要角。就連星巴克全球熱賣逾4億杯的傳奇飲品「南瓜派風味那堤」也將在10月6日重磅回歸，靈感就來自於秋季經典糕點南瓜派，濃郁的辛香料氣息，更能感受專屬西洋萬聖的節慶氛圍。
星巴克除了以「南瓜派風味那堤」為風味延伸的「南瓜派風味冷萃咖啡」、「南瓜派風味氮氣冷萃咖啡」兩款飲品外，也首度推出「南瓜派風味咖啡星冰樂」。此外，星巴克LINE官方帳號同步推出期間限定的「Halloween Share Box萬聖分享組」，14杯可享優惠72折起，30天內兌換，也可單券轉贈多人分享。
萬聖少不了經典的黑貓，星巴克也推出延伸黑貓元素的「萬聖提袋禮」，顛倒的黑貓變成提袋，腳掌部分化成提把，內含2包貓掌造型棉花糖，十分可愛。萬聖新品中，討喜的經典黑貓也隱身在白色南瓜或黑色餅乾中玩耍，另加入帥氣的大麥町等可愛的狗狗們；線上門市也帶來限定的各種萬聖新品。
丹堤10月推出兩款限定新品，包括以栗子風味作為基底的「俏栗伯爵鮮奶茶」與「搗蛋栗子拿堤」，新品飲料搭配餐點再享10元優惠。萬聖節優惠自即起至10月31日可享咖啡寄杯買6送2，可兌換至12月31日。國慶日當天，只要出示丹堤優惠圖檔，還可享外帶全系列大杯以上飲品買1送1。
比利時皇室御用巧克力品牌GODIVA多款秋日限定巧克力登場，同時也推出萬聖節限定、充滿童趣與奇幻設計的禮盒，像是俏皮的南瓜燈搖身一變成為帶來歡笑喜悅的糖果罐，內含G cube松露巧克力全系列六款口味；今年還推出木乃伊棺材造型鐵盒，結合黑貓、蝙蝠剪影，應景更添趣味。
萬聖餅乾派對也來了，Aunt Stella詩特莉獨創棺材、鬼屋、魔法書三款造型禮盒，讓萬聖狂歡聚會的伴手禮多一款選擇。其中，「萬聖南瓜驚魂夜」禮盒以獨創的棺材造型設計，內含三款熱銷口味與限定款「黑貓巧克力造型餅乾」；鬼屋造型「不給餅乾就搗蛋」禮盒展現熱鬧的狂歡餅乾派對，內裝的最大亮點是「幽靈南瓜起司餅乾」；「魔女的餅乾魔法書」禮盒為官網及部份百貨門市限定，內含24片綜合餅乾，可一次品嘗季節限定與熱銷經典的滋味。
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