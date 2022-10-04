Staycation不無聊！旅遊口袋名單必收10大新開幕飯店

你住過哪幾間？

Staycation是近幾年新興的旅遊方式，這個字由Stay（停留）和Vacation（度假）所組成，與以往大家飛往其他國家度假不同，Staycation是選擇停留在自己的國家、所居住的城市，進行一場小旅行，這也讓各地的度假飯店變得搶手。近一年有許多度假飯店新開幕，《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統調查這些新開幕的飯店中，哪一間最受網友討論？快收進旅遊名單中吧！

NO10. 李方艾美酒店

開幕時間：2022/08

台中李方艾美酒店，前身是台中知名的金沙百貨，不過遭逢祝融之災後熄燈10多年，今年８月試營運。該酒店鄰近台中車站及轉運站，快速連結至台中高鐵站，地理位置便利，酒店擁有228間客房與套房，房內有大片的落地窗，可眺望窗外風景感受片刻寧靜，還有頂樓泳池、三溫暖和高空健身房等休閒設施。

酒店內還附設餐廳及酒吧、總面積1475平方米的宴會場地，包括2間宴會廳和4間多功能會議室，滿足商務會議、社交宴會等各式需求。網友表示，「發現台中李方艾美酒店的頂樓泳池照片，壓克力透明池好像比高雄H2O淺，而且直接貼地」、「老台中人都知道原址的都市傳說，希望可以撐住啊」。

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image source: 李方艾美酒店

NO9. OA Hotel

開幕時間：2022/06

OA HOTEL是台語「黑」的諧音意義而命名，以烏石為發想，用層層黑色磚瓦堆疊而成的外觀，公共空間採美式工業設計風格為主，並融入海灘沖浪元素。OA HOTEL有231間客房，而本身是環保飯店，所以房間內不提供一次性備品，如需要牙刷、刮鬍刀，需到櫃台旁自取。

飯店鄰近外澳沙灘、烏石漁港、蘭陽博物館、頭城老街、外澳飛行傘基地等景點，想到沙灘，可以從飯店2樓的戶外平台走空橋前往，且無視野阻擋，四面皆具有美麗景觀。「不得不說頂樓的溫泉泳池真的太美了，那時剛好天氣很好，拍起來很棒」、「帶小孩很方便，樓下遊戲小孩也玩得欲罷不能」。但有網友說，「飯店號稱頂樓有風呂，一個水深只有五十公分高的水池，我真覺得比礁溪溫泉公園的泡腳池水位還低⋯⋯」。

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NO8. 禧榕軒大飯店

開幕時間：2022/07

禧榕軒大飯店以基地內保留的百年老榕樹為名，象徵旺盛的生命力，距離台南火車站前站只需步行7分鐘，交通相當便利。飯店客房數約180間，以現代簡約日式風格打造7種房型，每間都擁有大片落地窗，頂樓還設置花園泳池及親子戲水池。

網友分享，「房間安排在角落邊間，明亮度還不錯，插座也多，廁所跟浴室是分開，廁所小一點」、「床好大！睡三個胖子沒問題那種，但是被子好厚，我都裸睡了還能睡到流汗，起來要調冷氣，最低只能21度」、「禧榕軒大飯店頂樓花園泳池真的太美了」、「住過一次，早餐很棒，房間也很棒，老媽75大壽要再去住」。

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image source: 禧榕軒大飯店

NO7. 台南安平雅樂軒酒店

開幕時間：2022/01

台南安平雅樂軒是萬豪國際集團在台南第一個據點，由於飯店位在億載公園對面，部分房型可讓旅客躺在床上就能欣賞安平港美景，115間客房基本可分為基本房（一大床或兩小床）、景隅客房和套房房型。飯店設計融入「音樂、科技、設計」三元素，如酒吧每週有2天邀請歌手駐唱；為了與在地連結，從公共空間到客房加入安平船港、台南代表的虱目魚、劍獅等在地意象設計。

網友開箱分享，「一望無際的綠蔭跟夕陽海景很無敵啊」、「角落觀景房，超大片玻璃採光超好，躺在床上就能欣賞安平港夕陽，不管是親子情侶都很適合」、「早餐精緻，當地現做小吃，兒童遊戲室明亮活潑 」、「這間酒吧也很讚阿！我還滿常去住的」。

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image source: 台南安平雅樂軒酒店

NO6. 台中鳳凰酒店

開幕時間：2022/06

台中鳳凰酒店坐落於台中市中心，步行即可抵達台中州廳、中華路夜市、宮原眼科等知名景點；開車距離審計新村、台中火車站僅需十分鐘的車程。酒店擁有260間客房結合了獨特的都會簡約風格與宇宙主題的空間營造，還規劃有親子遊戲區和健身房等設施，希望服務到不同年齡層的旅客。

有網友稱讚，「真心覺得台中鳳凰酒店是一座CP值很高、大人小孩都很愛、早餐好吃、來吃午餐更可以的高檔酒店」、「星巴克跟哈根達斯吃到飽的飯店，不住宿的話也是可以單純去吃早午餐」。但也有人說，「沒有自己停車場，停在轉角隔壁合作的地下停車場，不遠但還是走一小小段路」也曾傳出親子套房牆面壁紙圖案未取得插畫家授權，引發關注。對此鳳凰酒店發布聲明道歉並強調他們非常重視智慧財產權。

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image source: 台中鳳凰酒店

NO5. 寒居酒店

開幕時間：2022/05

寒居酒店座落於台北市中山區，酒店建築外觀特別引進Hermès愛馬仕御用團隊「法國RDAI事務所」，打造出優雅的法式精品風格，飯店內裝則與專門設計高端酒店的奧必概念合作，寒居酒店為24層樓的垂直共構精品酒店，1至10樓是飯店區域，有完善健身房、游泳池、蒸氣室、烤箱等休憩設備，客房數量高達111間，共有6種房型，其中包含2間套房、4款基本房型。

網友分享，「寒居酒店針對廣大台股跳水股民，推出套牢優惠方案，再也不用睡公園」、「住不起樓上一坪160萬的精品宅，但我可以來寒居套房體驗一下當貴婦的感覺」、「寒居的床真的會讓人不想起床耶！」、「十樓室內泳池很時尚很美欸，在台北市中心游泳 有種成功商務人士的感覺」。

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image source: 寒居酒店

NO4. 福爾摩沙遊艇酒店

開幕時間：2022/06

福爾摩沙遊艇酒店位在台南安平水景公園旁，隔著水景灣望向安平古堡，且擁有台灣唯一的酒店遊艇碼頭。共有237間客房、可容納1,000人的大型會展中心及安平唯一大型文創基地聚落，另外飯店設施包含無邊際游泳池、SPA水療池、三溫暖、健身池、按摩池等。旅客表示，「旁邊走路就可以到炸雞洋行、安平豆花、米約廚房、百祿珍燒餅和萊爾富」、「終於有比較人性化的規定，『頭』不下水可免戴泳帽，好多人都很開心在水中取景拍美照，不過若是頭要下水還是一定要戴上泳帽」。

也有人反映，「四點入住，在櫃台排了1個小時，還沒排到！」、「不過我們那天大概等了30-40分鐘左右吧，大廳等待的人也很多，沒關係，可以到旁邊的迎賓區喝喝飲料」。

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NO3. 承億酒店

開幕時間：2022/09

高雄承億酒店9月正式開幕，提供208間多樣化景觀客房、5間主題餐廳、3間高空戶外景觀酒吧、高空懸挑透明無邊際泳池、頂級SPA等，斥資近10億元。另外餐廳還攜手米其林摘星主廚，提供日夜不間斷的美食。不過也由於新開幕，仍有許多服務未完善，「奉勸各位，不要像小弟一樣當白老鼠，起碼三個月之後再考慮入住」、「只能說是衝著他泳池去的，希望大家過幾個月再入住」、「顧客是要怎麼預知當天有沒有包場…… 飯店要提早講吧」。

此外，9月17日發生芮氏規模6.4的強震，承億酒店的頂樓泳池更因巨大搖動，讓池水不斷的左右搖晃並向外潑灑，影片一出，在網路引發討論，「24樓高空泳池好晃！」、「還好沒有人，看來應該可以驗收過關，看來耐震沒有問題」、「24樓無邊際，要嚇瘋了吧」。

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image source: 承億酒店

NO2. 承億文旅 潭日月

開幕時間：2021/09

同是承億集團旗下的第7家飯店「承億文旅潭日月」前身是日月潭當地名勝「文武廟」的香客大樓景聖樓，保留飯店舊有的建築結構，將飯店外觀呈現灰階，並使用南投竹山的竹子妝點。七層樓的飯店設有48間客房，共七種房型，有部分房內能一覽日月潭的湖光景色，有部分則是面山或面對文武廟，想躺在床上就能看到180度的日月潭風光建議選擇「方山水套房」。

體驗過的網友表示，「一早醒來看到這片美景真的心情超好」、「房間太美了，一進門就有榻榻米藺草香氣，躺在床上就可以欣賞湖光山色的美景」、「因為阿嬤咬合能力不好， 入住時享用雲間奉餐廳的晚餐， 還特地準備較軟的食材與素食料理給阿嬤和媽媽」、「飯店內沒有什麼設施，所以來這邊就是休息放空」。

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image source: 承億文旅 潭日月

NO1. 高雄洲際酒店

開幕時間：2021/11

近一年新開幕飯店高雄洲際酒店位居第一，其中，因網紅「那對夫妻」在4月時到該酒店慶祝女兒「妮妮」8歲生日，創下逾1,000筆網路聲量，「那對夫妻」讚道，「真的很值得一去，不論是酒店設施還是服務人員都非常讚」並表示等兒子「萌弟」長大點，全家一定要一起再去遊玩。

洲際酒店以創新的智慧型奢華酒店為定位，打造出253間ArtDeco藝術裝飾風格客房。而酒店空間設計靈感源自高雄的港灣城市印象。網友評價，「超級五顆星，從停車場一進飯店就聞到很舒服的香味，飯店泳池也是非常讓人驚豔 泳池的設計很有時尚感」、「行李過很久沒送上來..我也打了兩次電話給櫃檯，很納悶高級酒店這項服務怎麼處理的不好」、「這次入住一直有小問題發生：房卡漏給、沒提醒登記早餐時段、豪華房冷氣忽冷忽熱」。

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image source: 高雄洲際酒店

【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】



分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2021年09月28日至2022年09月27日，共1年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『新開幕飯店』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」輿情分析系統

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