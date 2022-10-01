台南遠東「府城美食送進房」！這些飯店疫後鎖定健康遊

終於盼到國門開，國內飯店在疫情三年不斷轉型，即便國門開，仍然無法放下市場龐大的國旅客；在後疫情時代，飯店看好旅人更重視定點、深度與健康，紛紛打造各種在地玩法，愈本土愈有特色，也可望成為招攬海外旅客的新秘密武器。

美食之都台南，是許多旅客度假必訪城市，唯獨小吃不是排長龍，就是沒算準時間常撲空；台南遠東香格里拉飯店網羅台南必吃小吃，即日起至12月30日推出「台南味好食光」住房專案，雙人入住15坪尊榮客房4,050元起，就可在客房輕鬆享用「府城必吃美食組」，包括鍋燒意麵、武廟肉圓、薑汁蕃茄切盤及古早味等，隔日早餐還可在「遠東Café」自助式早餐品嘗現沖牛肉湯、擔仔麵等在地特色小吃。此外，飯店也與台灣高鐵合作，加碼祭出官網限定、可以最低75折優惠加購高鐵車票。

北投老爺酒店強調環保與健康，即起至10月31日與台灣在地保養品牌「綠藤生機GREENVINES」跨界合作，推出不含一次性備品的「環保旅人」住房專案，平日6,600元起，加贈綠藤生機限量洗髮精及潤髮乳禮盒組。凡搭乘大眾運輸抵達，憑票根再加碼抽綠藤生機禮盒及北投老爺專屬好禮。為鼓勵旅人把握泡湯好時節，持兩張老爺聯合住宿券也可直接轉用「環保旅人」住房專案。

台中悅樂旅店則再度深入台中舊城，鎖定舊城區80年日式建築《ChangeX Beer南園酒家》，推出「南園酒家×精釀啤酒」住房專案，平日雙人房2,900元起，除了入住台中最新潮旅店，還能在日式老屋中品飲本土精釀啤酒與下酒小食。專案自即日起至12月31日，每房可任選4杯妖怪釀造酒款及2份下酒小點，未來也將不定期推出限量酒款供兌換品飲。

健康結合旅行，是許多飯店疫後的出遊新提案；統一渡假村馬武督及墾丁就請來達人帶路，更深度玩在地。馬武督園區主打「沉浸式夢遊仙境」，一泊一食4,580元起，平日及小假日享晚餐買一送一，可免費參加夢遊仙境闖關；來到墾丁，則可跟著旅遊達人到最南端「潮玩墾丁新五寶」，包括豐富水域設施、生態漫遊、兒童俱樂部、闖關活動及電流大挑戰，不必規劃行程就能一站玩兩天。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康