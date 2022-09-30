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500盤2022／指定用酒百富14年加勒比海蘭姆桶 收服味蕾

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
「百富單一麥芽威士忌」連續第二年擔任「500盤」指定用酒。圖／500輯攝影團隊提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
「百富單一麥芽威士忌」連續第二年擔任「500盤」指定用酒。圖／500輯攝影團隊提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

由質感青年全媒體《500輯》原創、第一份台灣人觀點的美食評鑑「500盤」在2022年盛大邁入第二屆，蘇格蘭知名威士忌品牌「百富單一麥芽威士忌」，秉持百年以來的「一心一藝」品牌精神，連續第二年擔任「500盤」指定用酒，盛大晚宴於9月30日舉行，共同攜手呈現2022年台灣餐桌的新風貌。

「百富單一麥芽威士忌」是蘇格蘭極少數仍堅持自種大麥田、手工翻麥、並有專屬銅匠與桶匠的威士忌酒廠，謹守每一道製酒工序，悉心成就一瓶瓶工藝結晶。首席調酒師大衛．史都華（David Stewart），更是蘇格蘭威士忌產業中，從業最久的調酒師；他首創突破威士忌製酒規則的「過桶工藝」，不僅為威士忌產業帶來顛覆性的改變，更積極探索各種過桶風味的可能。

這次「百富單一麥芽威士忌」在「500盤」晚宴所帶來的酒款，正是與講求鮮味（Umami）的亞洲各國料理最為合拍的「百富14年加勒比海蘭姆桶」。

「百富14年加勒比海蘭姆桶」先在傳統橡木桶中熟成14年，然後再換至來自加勒比海的蘭姆酒桶內。為了達到理想的過桶效果，首席調酒師大衛．史都華會先在美國橡木桶內，加入自己精心挑選的西印度蘭姆酒。當他認為木桶達到理想狀況後，就會將桶內的蘭姆酒換成14年威士忌；讓浸潤過蘭姆酒的木桶，適時發揮「過桶」功效，為這款威士忌增添畫龍點睛的風味。

「百富14年加勒比海蘭姆桶」在口感上呈現百富著名的香甜蜂蜜特色，還帶有太妃糖、香草與熱帶水果的香甜風味，非常適合同是熱帶氣候、佐料多元，口感豐富的亞洲料理。

在「500盤」晚宴上，不管是遇上來自鄒記食舖、蔥香襲人的「蔥油牛舌」，來自晶華軒、鮮甜滿溢的「膏蟹馬蹄蒸肉餅」，抑或是AKAME焦香迷人的「慢烤牛小排與牛筋」，「百富14年加勒比海蘭姆桶」都能進一步引出菜色中的鮮味，食物中油脂與鮮甜，也讓酒體表現更加圓潤飽滿，成為最理想的完美絕配。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

百富首席調酒師大衛．史都華開創了突破威士忌製酒規則的「過桶工藝」。圖／格蘭父子提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
百富首席調酒師大衛．史都華開創了突破威士忌製酒規則的「過桶工藝」。圖／格蘭父子提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
百富14年加勒比海蘭姆桶，在百富傳統蜂蜜調性外，還多了熱帶水果與太妃糖氣息，明顯的果味調性使它非常適合搭餐。圖／500輯攝影團隊提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
百富14年加勒比海蘭姆桶，在百富傳統蜂蜜調性外，還多了熱帶水果與太妃糖氣息，明顯的果味調性使它非常適合搭餐。圖／500輯攝影團隊提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

第二屆500盤 The 500 Dishes Award 2022

主辦單位｜500輯

合作夥伴｜台北101、中國信託銀行

指定用酒｜百富單一麥芽威士忌

指定用車｜Honda Taiwan

協力夥伴｜將來銀行 NEXT BANK、Babu Long 巴部農天然鹼性礦泉水、丸莊醬油、永豐餘生技Green&Safe、B TERMINAL 航棧

贊助夥伴｜甲桂林廣告股份有限公司、京懋建設機構、國雄建設股份有限公司、富宇建設機構、櫻花建設股份有限公司

場地協力｜台北晶華酒店

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