500盤2022／11位特別獎名單！基礎做到極致 持續創新

邁入第二屆的台灣餐盤評鑑「500盤2022」今日(9月30日)於台北晶華酒店盛大登場,除了規畫50人評審團以盤數勾勒台灣飲食風貌,今年亦深入餐廳與廚人的創新、食材、品質與突破等各個象限,選出11項特別獎項,包含創新概念獎、落地生根獎、點食成金獎、經典台味獎、注目新秀獎、台味再進化獎、台灣食材獎、老店傳承獎、將來銀行經典獎、500Young特別獎與500Young領路人獎。

【創新概念獎】RAW/Re:define future

獎項二連霸的RAW,靈魂人物江振誠主廚今年依舊創意無極限,不僅跨足元宇宙結合虛擬與現實,也推出以「未來料理」為主軸的Re:define future季節菜單,透過料理體現大地正面臨種種挑戰的現況,江振誠始終站在餐飲潮流的頂尖,令人望塵莫及。

拿下這項獎項,江振誠感性表示:「我常說 Creativity takes courage. We choose to be the courageous one,創新其實沒有天份,我們並不是最聰明、最有想法的,我們只是願意勇敢去當那一個人,而我想在座的各位也是這樣。概念對我來說,是如何跳脫「我我我、你你你」,轉而以客觀第三人稱去看待整件事,聚焦於這一、兩個小時內如何帶來不一樣的體驗,以及帶回去什麼樣的message。」

【落地生根獎】林恬耀

來自新加坡的林恬耀,自2006年來台至今,已將台灣視為第二個家鄉,料理風格以台灣食材作為料理骨幹,使用新加坡傳統技法雕琢,最後以具現代感的樣貌呈現。

擅長融入台灣與新加坡傳統文化內涵,持續帶來亮麗餐飲表現,林恬耀靦腆地說:「謝謝500盤,謝謝台灣。我在台灣度過最精彩的40年,台灣給了我很多,也接納了我很讓我感動。」他接著說,「在這塊土地上,不管來自香港、新加坡或任何地方,不管在哪裡,努力去做想信的事,都會被看見。」

【點食成金獎】紅土鹹蛋黃酥 ⎮ 陳耀訓

陳耀訓紅土鹹蛋黃酥自推出以來,搶購難度堪比演唱會門票,連年站在話題浪尖,背後究竟有何過人之處?陳耀訓選用天然奶油製作,並融入西式丹麥作法,讓酥皮中的奶油香氣十足不油膩,蛋黃質地酥香兼具濕潤,豆沙甜度適中不膩口,這股熱潮讓「過節吃蛋黃酥」不止於一時瘋狂,而締造出一項台灣新穎習俗。

拿下特別獎餐盤,陳耀訓表示:「沒想過做麵包之外,還能站上頒獎台,謝謝500盤頒給我這個獎項。談到蛋黃酥,首先我是鹿港人,所以蛋黃酥算是我的兒時回憶,也是踏入烘焙業之後一直想要重新詮釋的品項。從技術端到販售端過程中,充滿了各式各樣的挑戰,能夠獲得廣大支持,我和團隊會好好珍惜這份得來不易的美好。」

【經典台味獎】明福台菜海產

隱身在台北中山區巷弄內的明福台菜,由高齡超過80歲阿明師的掌廚,招牌必點的「一品佛跳牆」用料奢華;鮑魚、松茸、銀杏等頂級食材再文火慢燉,湯頭醇厚鮮甜,也將早期台菜大宴的特色保留至今。

數十年來始終低調的老闆林麗珠分享得獎感言:「很謝謝那麼多人看到明福台菜海產,有這一切都是團隊合作的結果,一直以來的核心精神就是食材新鮮最重要,我們沒有複雜工序,就是注意調味和火候上的拿捏,貫徹台菜基本要素,把最基本的事情做好,持之以恆就會得到收穫。」

【注目新秀獎】易柏翔

Room by Le Kief主理人易柏翔Seven Yi,運用濃縮、減壓蒸餾等將創新手法萃取食材風味,超脫凡俗的華麗風格,讓顧客從餐廳氛圍、氣味、音樂到五感全方位的餐酒體驗。

易柏翔擅長將腦中想像的畫面,以創意不斷實驗、實踐,最終成為美好成果,屢屢獲選亞洲與世界50大酒吧,在新鮮瘋狂的時代裡,易柏翔上台領獎謙虛表示:「謝謝500盤,我想講的只是把簡單的事,做到最極致就好。」他將繼續在傳統、摩登到不受框架侷限的世界觀裡,帶來以味覺探索萬物的極致體驗。

【台味再進化獎】gubami Social

亞洲最佳女主廚陳嵐舒的fusion代表作「gubami Social」,拆解重組台式、中式,西方等各式料理風格,我們習以為常的台式日常食飲,在陳嵐舒創意揮灑下,帶來亞洲當代料理的最新演繹,同時也將吃飯這件事回歸到開心自在的樣貌與意義,因此呈現出任何人到店裡用餐,就像回到家一樣輕鬆的氛圍。

本次由gubami Social總經理王奕婷代表出席,她感性分享:「獲獎對團隊來說是非常堅定的力量,我們努力嘗試創新的心意被看到,甚至被肯定。做花俏亮麗的料理其實很簡單,如何在料理中鎖住原本該有的樣貌,經過拆解與組合之後,誕生新的刺激與感動,這是比較困難的,而主廚陳嵐舒一直堅持透過扎根的、實在的方式,讓食物展現最好的樣子。」

【台灣食材獎】Marc L³金璟雞

2022年500盤的矚目新星高雄Marc L³近期話題度極高,主廚廖偉廷使用近70%的台灣當季食材,特別是以全雞為概念創作的「金璟雞」,把雞腿風乾後帶皮乾煎呈現原味;而雞胸則低溫烹調;最後把雞骨和內臟拿來熬醬汁。浪費趨近於零,更提高了風味層次。

廖偉廷拿下餐盤表示:「現場有很多前輩,其實這個獎代表了所有餐飲業界的理念,不斷思考如何把台灣食材運用得更好。」同時,他也特別點名感謝合作夥伴「岩生築見」,「很感謝有這些團隊願意默默付出,花時間去做實驗性和社會企業的事,讓偏鄉原民擁有能夠生活的釣竿,我們能夠推廣出來其實是仰賴著他們。」

【老店傳承獎】鼎泰豐

從賣油小店起家的鼎泰豐已經屹立超過一甲子,如今發展成為台灣最具代表性的國際化餐飲品牌,始終維持穩定著高品質的味道,以及真誠周全的服務,也讓小籠包成為享譽全球的美食。

鼎泰豐公關部經理吳怡蓉代表出席領獎,並轉達董事長楊紀華獲獎感言:「回顧1958年從油行起家,1972年轉型點心店,今年適逢轉型50週年,感謝大會與評審給予肯定,餐飲服務業生態隨時都在改變,不變的是提醒自己隨時做好每一道餐點,也服務好每一位顧客,感謝顧客長久以來的愛護支持,鼎泰豐有幸成為日常用餐選擇之一,成為很多人記憶中美好體驗,也要藉著這個機會感謝每一位同仁,品牌是靠所有人共同努力而來,這兩年疫情期間面臨許多不確定性,所有人依然堅守崗位,令人感動也很心疼,今年9月份公司全面加薪,我認為是同仁應得的,因為也只有先照顧好同仁,同仁才能服務好每一位顧客。接下來會謹記虛心學習、精益求精。」

【將來銀行經典獎】Orchid by Nobu Lee 蘭

Orchid by Nobu Lee 蘭主廚李信男從台灣出發,途經新加坡、紐西蘭、日本、法國與澳洲,薈萃各方文化後端出超越主流的創新詮釋,如同將來銀行跳脫傳統金融思維,帶給消費者嶄新且餘韻不絕的獨到體驗。

Orchid by Nobu Lee 蘭老闆劉宗原(Frank)上台領獎表示:「我們以謙卑的心態不斷學習,代Nobu主廚轉,在疫情之年,大家過得非常辛苦,從Fine dining到街頭小吃,讓我們一起在餐飲產業繼續保持熱愛料理的心與這片土地。

【 500Young特別獎】Liya朱如茵

近期名聲響亮的台裔小女孩朱如茵Liya,在《小小頂級廚師美國版》第八季奪冠時年僅10歲,近期終於疫情趨穩後回到台灣如願見到偶像名廚江振誠,還一起度過了「主廚的一天」。進入節奏快速廚房實戰訓練的Liya,憑著沉著穩重的超齡個性與超群觀察力,立刻就能上手協助,小小的身軀在浩大規模的團隊間不停穿梭,也絲毫不顯遜色,展現初生之犢不畏虎的架勢。Liya透過影片表達:「如果未來繼續走在料理這條路上,我希望自己能夠像江振誠主廚一樣。」

【500Young領路人獎】江振誠

江振誠主廚則是認為,每件自己喜歡做的事都對自己產生正面影響,Liya多發展料理之外的興趣,在人生的路途上持續嘗試不同的事物是非常好的。因此特地帶領著Liya從台北街頭、早餐店、分享設計和料理哲學以及手把手廚藝教學都傾囊相授。

江振誠上台領獎表示:「我覺得領路人獎是很特別的獎項,領路人並不是帶領這些年輕人一條光明的路,而是帶領這些年輕人找到屬於自己的路。過去這麼多年來,很開心過程中有很多團隊夥伴一起訓練,而發展出自己的料理哲學,這是身為領路人最欣慰的地方。」

