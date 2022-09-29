誠品「2023手帳桌掛曆展」超過2千多種風格手帳等你挑

每年的手帳都會陪伴身邊一整年，因此，為新的年度挑選心儀的手帳，對手帳愛用者來說，是件不可隨便省略的事。誠品書店「2023手帳桌掛曆展」集結日、韓、美、英、法、德、義等世界各國、超過2千多種風格手帳及桌掛曆、4千多種周邊商品，於9/30至11/10於全台誠品書店及誠品線上同步開展。

迎接新的一年，需要熱血鼓舞。手帳品牌HOBONICHI與航海王聯名合作系列手帳，封面重現故事主角的經典手繪構圖，感受少年漫畫的滿腔熱血，側邊印刷黑底白字就像一本漫畫雜誌，內裡為代表草帽的稻草棕色，夾層中還藏有經典的漫畫對白，內側口袋則有取材自最值得紀念的第1000畫連載內容草稿，每一頁更精選漫畫第1到101集的台詞與情節分鏡，從裡到外有多處彩蛋帶給航海王粉絲驚喜。

去年為HOBONICHI繪製日落風景的插畫家久保田寛子，為2023手帳選擇過去讓人印象深刻的創作「Tokyo Metronome月圓之夜」，熠熠生輝的東京鐵塔如同一個巨大的節拍器，有如為城市的夜晚打著自律的節奏。2023年份的可愛還不只如此。

誠品獨家引進的APJ造型桌曆及手帳，與人氣插畫家ぢゅの聯名，人氣軟萌貓mofusand常常與食物和動物結合，全新設計讓mofusand有兔子、鯊魚造型，呈現可愛呆萌感。福兔賀歲，質感文具HIGHTIDE以柔和啞光色搭配可愛兔子插畫，簡潔的文字線條有如國小聯絡簿，充滿親切的懷舊感。