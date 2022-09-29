家樂福秋祭購物節推日本私房好物 消費滿額週週抽10萬

才剛正式宣布邊境鬆綁，許多民眾已經迫不及待機票訂起來，對日本情有獨鍾的台灣民眾，更是想要立刻回味經典日本味。家樂福為撫平民眾因疫情久久無法出國掃貨的遺憾，今年秋祭購物節日本館商品超過500種，較去年增加近4成，且光是新品就高達50種以上，除了零食、飲品，還有日系美妝、動漫東京復仇者聯名咖啡，各式進口蔬果生鮮直送抵台。

麵食派首推Marutai九州豚骨拉麵泡麵，家樂福獨家販售福岡一幸舍拉麵店聯名款，集結了九州各地風味豚骨拉麵，一站吃遍日本；日式家庭風味派一定要搶的日式冷凍炸蝦、大阪燒粉組合以及佛蒙特咖哩塊；午茶派則不能錯過神戶紅茶配上農協牛乳蛋糕，或是來點日東抹茶歐蕾、皇家奶茶。而動漫迷必知的DyDo Blend東京復仇者聯名咖啡，即日起至10月3日於線上購物購買任一口味1箱即送東京復仇者長袖T-SHIRT乙件。

另外，疫情推動了在家自煮風潮，簡易烹調即可上桌的產品也成為餐桌顯學，除了日式冷凍炸蝦、大阪燒粉外，北海道男爵可樂餅、越後薄切麻糬、日本各地拉麵、高湯包與味霸調味料，滿足所有哈日饕客的味蕾。而超百搭、讓料理風味畫龍點睛的調味料博多華味鳥萬能香料粉、柚子胡椒，也是老饕必買的推薦好物。