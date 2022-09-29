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「傳說的元氣丼屋」日本高CP值丼飯全台首店10/3宏匯開吃
宏匯廣場周年慶前完成11大新櫃改裝開幕，第四季還要再有11大新櫃進場。包括LG百貨商場首家旗艦店將在10月1日進駐6樓，以餐飲為強項的宏匯美食力再強化，主打便宜又大碗的日本高CP值丼飯「傳說的元氣丼屋(伝説のすた丼屋)」台灣首店將在10月3日進駐7樓開幕。
「傳說的元氣丼屋(伝説のすた丼屋)」在日本主打大份量、吃得飽，是日本傳說中大份量男子漢吃的平價丼飯，現在不用飛日本，在台灣也即將可以吃到了。
「傳說的元氣丼屋」在台灣售價丼飯130元起跳，最大份丼飯價格帶180元～330元。人氣招牌「すた丼」以獨門大蒜醬油爆炒豬肉片撲灑白飯上再打上一顆生雞蛋丼飯，不用飛日本即將可以吃到。慶祝開幕，10月3日至10月4日「合盛丼」買一送一（限內用前100組）、10月5日至10月7日「鬼盛唐揚雞定食」第2套半價。11月中旬另有忠青商行、丸龜進駐。
宏匯廣場餐飲力持續進補，目前餐飲業績佔比約為37%，今年繼初魚雙品牌、黑毛屋鍋物、品好乳酪皆為新北獨家進駐外，初魚開幕四個月至今假日訂位皆滿席，黑毛屋鍋物、NARA Thai Cuisine、饗泰多等新北獨家店餐期常見排隊人龍，餐飲亮點品牌帶動整體餐飲業種成長逾2成。
另外，頂呱呱、初虎MINI韓式料理近期已開幕，緊接第四季還有11家新櫃登場，日本快時尚眼鏡OWNDAYS及快時尚剪髮QB HOUSE周年慶首日10月6日開幕、ONE BOY、MLB、Life8、忠青商行新北首店以及丸龜製麵預計11月中旬加入。
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