塵封50年解禁！台北圓山揭開西密道第二道「神秘之門」

台北圓山大飯店塵封的「密道」,過往創造許多話題與密道經濟,像是2019年9月開放的「西密道導覽」,短短3個月湧入超過5萬的導覽人次,即使疫情,在2020年仍有17萬人次造訪;2021年3月再開「東密道導覽」,不到3個月累積近萬的參觀人次。今日則首度打開西密道塵封50年來的第二道門,讓各界一探其神祕之迷。

圓山大飯店東、西密道的路線吸引無數人探究過往,西密道盡頭的門外是劍潭公園,東密道出口是祕境花園,通往孔二小姐故居。圓山為迎接70周年,今年4月起首度對外開放圓山總統行館搭配東密道的文化導覽行程,圓山飯店表示,在疫情將結束、國境要開放之際,猶如苦盡甘來,因此首度打開西密道塵封50年來的第二道門,意境有如「Light at the end of tunnel」,定為「尋祕圓山密境之光」,邀請民眾一同見證圓山時代的演變。

圓山大飯店的密道於1973年落成,是當今的國際級飯店中,唯一設有地下通道的神祕飯店;當時外界曾有許多傳言,例如謠傳指密道直通總統府或通往士林官邸或機場,諸多的猜測與描繪,也讓密道更添神祕與傳奇。其實當年設計密道,只是為做避難地道,它的出口也是通往我們既陌生又熟悉的地方。

圓山大飯店當年成立之時,政局緊張,入住賓客又多為友邦元首及政要,為保護這些賓客安全,在遭遇緊急突發狀況時能迅速安全的離開飯店,因此,當時任職圓山大飯店總經理的孔二小姐,召集建築楊卓成與一位曾經參與第二次世界大戰碉堡建造的美籍德裔工程師,以鋼筋、水泥、白洋灰混合構成建造密道。

其中,西密道全長85公尺,內有52盞防爆燈,地道內部蜿蜒迂迴,在入口處設有一段長達20公尺的滑梯道,以方便緊急逃生,滑梯道旁共有74個階梯,通過階梯後,即是水泥砌鋪的平路,一直到出口處還有第二道金屬門。

圓山飯店指出,今日西密道出口之門打開,重見光明,是圓山整個文化導覽的里程碑,也完成了階段性的文化任務。同時推出西密道第二道門的導覽行程,10月1日至12月30日,凡以原價250元付費參加圓山西密道文化導覽,即贈「圓山木質組合名片座」乙組,數量有限,送完為止。

