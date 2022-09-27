感恩教師節！OKmart「西西里咖啡系列」會員限時第2杯半價

時尚與運動之間的界線越來越模糊，因此在各大時裝周輪番上陣之時，來自日本的Onitsuka Tiger也沒缺席，同樣於米蘭曝光全新2023春夏系列服飾與鞋款。而PUMA則是早一步重返紐約時裝周，舉辦了一場展示品牌過去、現在和未來的時裝秀，且在大秀結束之後，便能於官網上購買。

2022-09-27 16:00