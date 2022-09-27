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感恩教師節！OKmart「西西里咖啡系列」會員限時第2杯半價

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
OKmart於9月28日前推出會員專屬可享西西里咖啡（大杯，售價65元）、西西里氣泡咖啡（特大杯，限指定門市販售，售價80元）第2杯半價。圖／OKmart提供
OKmart於9月28日前推出會員專屬可享西西里咖啡（大杯，售價65元）、西西里氣泡咖啡（特大杯，限指定門市販售，售價80元）第2杯半價。圖／OKmart提供

明天（9月28日）就是教師節，OKmart瞄準感恩商機的下午茶需求，於全台850間門市推出OKCAFE聯名新品「鮮芋仙招牌嫩仙草奶凍飲」，強調整顆仙草用料不添加其他調味，嘗鮮價65元；另9月28日前會員可享西西里咖啡、西西里氣泡咖啡第2杯半價。

OKCAFE攜手手搖界元老級品牌「鮮芋仙」，聯名推出「招牌嫩仙草奶凍飲」，選用一整顆鮮芋仙嫩仙草，添加香醇鮮奶，甘甜滑潤，是經典的復刻回憶風味，售價75元，9月28日前可享嘗鮮價65元，會員可享OK point 1,000點＋60元。

另外OKmart也於門市推出鮮芋仙「招牌嫩仙草凍」（售價45元）、「檸檬愛玉凍」（售價49元），讓下午茶增添爽口的古早味。

此外，OKmart於9月28日前推出會員專屬可享西西里咖啡（大杯，售價65元）、西西里氣泡咖啡（特大杯，限指定門市販售，售價80元）第2杯半價。西西里咖啡、西西里氣泡咖啡以經典義大利咖啡西西里咖啡為原型，加入檸檬、氣泡水混合出酸甜爽快的飲品。

OKmart新推出鮮芋仙「招牌嫩仙草凍」售價45元、「檸檬愛玉凍」售價49元。圖／OKmart提供
OKmart新推出鮮芋仙「招牌嫩仙草凍」售價45元、「檸檬愛玉凍」售價49元。圖／OKmart提供
OKmart新推出「鮮芋仙招牌嫩仙草奶凍飲」、「鮮芋仙招牌嫩仙草凍」。圖／OKmart提供
OKmart新推出「鮮芋仙招牌嫩仙草奶凍飲」、「鮮芋仙招牌嫩仙草凍」。圖／OKmart提供
OKmart攜手「鮮芋仙」聯名推出「招牌嫩仙草奶凍飲」，售價75元，9月28日前可享嘗鮮價65元，會員可享OK point 1,000點＋60元。圖／OKmart提供
OKmart攜手「鮮芋仙」聯名推出「招牌嫩仙草奶凍飲」，售價75元，9月28日前可享嘗鮮價65元，會員可享OK point 1,000點＋60元。圖／OKmart提供
OKmart攜手「鮮芋仙」聯名推出「招牌嫩仙草奶凍飲」，選用一整顆鮮芋仙嫩仙草，添加香醇鮮奶。圖／OKmart提供
OKmart攜手「鮮芋仙」聯名推出「招牌嫩仙草奶凍飲」，選用一整顆鮮芋仙嫩仙草，添加香醇鮮奶。圖／OKmart提供

咖啡 下午茶 義大利

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