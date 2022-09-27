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不出國也能享受國際級展覽 teamLab未來遊樂園最終場倒數

聯合報／ 記者王慧瑛／高雄即時報導
「teamLab未來遊樂園」展期從6月24日展至10月11日止，9大藝術作品讓人驚豔，美照吸睛度高，歡迎全家人一起來探索繽紛炫麗的互動藝術，感受全新共創體驗。圖／聯合數位文創提供
「teamLab未來遊樂園」展期從6月24日展至10月11日止，9大藝術作品讓人驚豔，美照吸睛度高，歡迎全家人一起來探索繽紛炫麗的互動藝術，感受全新共創體驗。圖／聯合數位文創提供

聯合數位文創主辦「teamLab未來遊樂園&與花共生的動物們」高雄站，即將在10月11日閉展，台灣最終場不再移展，還沒觀展的民眾要把握最後機會，不用出國就能享受國際級藝術饗宴。

聯合數位文創表示，此次展覽完整9大作品繼台北場盛大參觀熱潮後，首度到南台灣高雄展出，獨有挑高場景搭配多重鏡面設計，互動區域加倍升級，獲得民眾口碑好評，是今年必訪的夢幻藝術展。大型藝術空間將個人體驗變成共同創造，在這裡不再是隔著螢幕與人交流，而是真實透過每個人不同的互動方式，變幻出驚艷的感官體驗，其中蘊藏著許多互動設計，真的要親自進場才能感受，建議穿著白色或淺色服裝，更能享受絕佳拍照品質。

展覽9大藝術作品包含：與花共生的動物們II、塗鴉自然：迷失、沉浸與重生－紅色名錄、小人所居住的桌子、光球管弦樂團、滑梯水果園、遠古神靈故事、天才跳房子、彩繪動物、彩繪動物立體紙模型，透過大小朋友的參與帶來絕無僅有的驚喜變化，能夠盡情沉浸在各式各樣的花朵和生物中，無論是溜滑梯瞬間綻放的炫麗煙火，還是各樣隨著互動產生變化的繽紛影像，美得讓人目不轉睛、IG美照打卡不斷，每個人、每個當下、每個畫面都是獨一無二的。

展覽會場充滿幸福感，小朋友從頭笑到尾，盡情互動玩耍、還有繪畫手作體驗，充滿笑聲和歡樂的氣氛，大人也一起參與玩樂。主辦單位說，「在這裡，你可以是藝術家、演奏家，更可以是造物者」，透過藝術裝置的有趣驚喜互動，讓人不自覺的深思生命之間的連結與意義，有大家一起加入共同創造才更好玩，這就是「teamLab未來遊樂園」獨有魅力。

「teamLab未來遊樂園&與花共生的動物們」展期到10月11日，9月30日前憑多那之咖啡、漢神百貨、漢神巨蛋紙本發票（或紙本消費明細），可享350元優惠票價（全票380元）在於多那之嘉義以南門市（台東、澎湖除外），購買甜點也有展覽限定專屬慕斯盒。展覽購票請上udn售票網（https://reurl.cc/xOoXWe），詳情可洽官方粉絲專頁https://www.facebook.com/teamlabfutureparktaipei2021。

「teamLab未來遊樂園」展期從6月24日展至10月11日止，9大藝術作品讓人驚豔，美照吸睛度高，歡迎全家人一起來探索繽紛炫麗的互動藝術，感受全新共創體驗。圖／聯合數位文創提供
「teamLab未來遊樂園」展期從6月24日展至10月11日止，9大藝術作品讓人驚豔，美照吸睛度高，歡迎全家人一起來探索繽紛炫麗的互動藝術，感受全新共創體驗。圖／聯合數位文創提供
主辦單位聯合數位文創建議觀展者，著白色或淺色系服裝，作品有許多投影，衣服就像畫布一樣，愈簡單顏色愈能呈現清晰鮮明畫面，增添看展樂趣。圖／聯合數位文創提供
主辦單位聯合數位文創建議觀展者，著白色或淺色系服裝，作品有許多投影，衣服就像畫布一樣，愈簡單顏色愈能呈現清晰鮮明畫面，增添看展樂趣。圖／聯合數位文創提供
「teamLab未來遊樂園」展期從6月24日展至10月11日止，9大藝術作品讓人驚豔，美照吸睛度高，歡迎全家人一起來探索繽紛炫麗的互動藝術，感受全新共創體驗。圖／聯合數位文創提供
「teamLab未來遊樂園」展期從6月24日展至10月11日止，9大藝術作品讓人驚豔，美照吸睛度高，歡迎全家人一起來探索繽紛炫麗的互動藝術，感受全新共創體驗。圖／聯合數位文創提供
主辦單位聯合數位文創建議觀展者，著白色或淺色系服裝，作品有許多投影，衣服就像畫布一樣，愈簡單顏色愈能呈現清晰鮮明畫面，增添看展樂趣。圖／聯合數位文創提供
主辦單位聯合數位文創建議觀展者，著白色或淺色系服裝，作品有許多投影，衣服就像畫布一樣，愈簡單顏色愈能呈現清晰鮮明畫面，增添看展樂趣。圖／聯合數位文創提供
「teamLab未來遊樂園&與花共生的動物們」正在高雄科工館展出，展區比台北大一倍，可看性更高。圖／聯合數位文創提供
「teamLab未來遊樂園&與花共生的動物們」正在高雄科工館展出，展區比台北大一倍，可看性更高。圖／聯合數位文創提供
在全球各地展出的「teamLab未來遊樂園&與花共生的動物們」，是探索創意與實踐「共同創造」概念的多元展覽。圖／聯合數位文創提供
在全球各地展出的「teamLab未來遊樂園&與花共生的動物們」，是探索創意與實踐「共同創造」概念的多元展覽。圖／聯合數位文創提供
「teamLab未來遊樂園」展期從6月24日展至10月11日止，9大藝術作品讓人驚豔，美照吸睛度高，歡迎全家人一起來探索繽紛炫麗的互動藝術，感受全新共創體驗。圖／聯合數位文創提供
「teamLab未來遊樂園」展期從6月24日展至10月11日止，9大藝術作品讓人驚豔，美照吸睛度高，歡迎全家人一起來探索繽紛炫麗的互動藝術，感受全新共創體驗。圖／聯合數位文創提供
「teamLab未來遊樂園&與花共生的動物們」展期到10月11日，9月30日前憑多那之咖啡、漢神百貨、漢神巨蛋紙本發票（或紙本消費明細），可享350元優惠票價。圖／聯合數位文創提供
「teamLab未來遊樂園&與花共生的動物們」展期到10月11日，9月30日前憑多那之咖啡、漢神百貨、漢神巨蛋紙本發票（或紙本消費明細），可享350元優惠票價。圖／聯合數位文創提供
「teamLab未來遊樂園」展期從6月24日展至10月11日止，9大藝術作品讓人驚豔，美照吸睛度高，歡迎全家人一起來探索繽紛炫麗的互動藝術，感受全新共創體驗。圖／聯合數位文創提供
「teamLab未來遊樂園」展期從6月24日展至10月11日止，9大藝術作品讓人驚豔，美照吸睛度高，歡迎全家人一起來探索繽紛炫麗的互動藝術，感受全新共創體驗。圖／聯合數位文創提供

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