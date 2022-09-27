不出國也能享受國際級展覽 teamLab未來遊樂園最終場倒數

聯合數位文創主辦「teamLab未來遊樂園&與花共生的動物們」高雄站，即將在10月11日閉展，台灣最終場不再移展，還沒觀展的民眾要把握最後機會，不用出國就能享受國際級藝術饗宴。

聯合數位文創表示，此次展覽完整9大作品繼台北場盛大參觀熱潮後，首度到南台灣高雄展出，獨有挑高場景搭配多重鏡面設計，互動區域加倍升級，獲得民眾口碑好評，是今年必訪的夢幻藝術展。大型藝術空間將個人體驗變成共同創造，在這裡不再是隔著螢幕與人交流，而是真實透過每個人不同的互動方式，變幻出驚艷的感官體驗，其中蘊藏著許多互動設計，真的要親自進場才能感受，建議穿著白色或淺色服裝，更能享受絕佳拍照品質。

展覽9大藝術作品包含：與花共生的動物們II、塗鴉自然：迷失、沉浸與重生－紅色名錄、小人所居住的桌子、光球管弦樂團、滑梯水果園、遠古神靈故事、天才跳房子、彩繪動物、彩繪動物立體紙模型，透過大小朋友的參與帶來絕無僅有的驚喜變化，能夠盡情沉浸在各式各樣的花朵和生物中，無論是溜滑梯瞬間綻放的炫麗煙火，還是各樣隨著互動產生變化的繽紛影像，美得讓人目不轉睛、IG美照打卡不斷，每個人、每個當下、每個畫面都是獨一無二的。

展覽會場充滿幸福感，小朋友從頭笑到尾，盡情互動玩耍、還有繪畫手作體驗，充滿笑聲和歡樂的氣氛，大人也一起參與玩樂。主辦單位說，「在這裡，你可以是藝術家、演奏家，更可以是造物者」，透過藝術裝置的有趣驚喜互動，讓人不自覺的深思生命之間的連結與意義，有大家一起加入共同創造才更好玩，這就是「teamLab未來遊樂園」獨有魅力。