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這4個星座 夏慕尼龍蝦10月免費吃
入秋吃龍蝦囉！10月份夏慕尼再度邀請星座專家，喊話當月份愛情運最強的四個星座——水瓶座、牡羊座、雙子座、射手座，一起來場龍蝦盛宴。
只要自10月3日起至10月31日期間，於平日至夏慕尼內用消費兩客套餐，一人符合資格即招待「波士頓龍蝦半隻」，兩人符合資格招待價値1,200元的「波士頓龍蝦乙隻」，讓戀人們在入秋的天涼季節，能夠並肩享用溫暖的海陸鐵板饗宴。
此外，夏慕尼全新上市「經典牛排套餐」售價1,388元（10%服務費另計），一次品嚐兩種牛排主餐、兩種鐵板料理手法，呈現出最完美、豐富的法式風味。
「經典牛排套餐」鐵板香煎軟嫩菲力佐松露紅酒醬、美國CAB認證的安格斯紐約客，在主廚純熟技藝下，與火共舞肉質鮮甜，搭襯北海道干貝和厚實海大蝦，滿足饕客對海陸滋味的所有渴望。
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