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一連7天！ 藏壽司「海味收穫祭」 滿滿鮮甜豪邁吃
藏壽司於9月30日到10月6日一連7天，打造期間限定「海味收穫祭」，有饕客們心中的夢幻組合「豪華三鮮」等多款海味料理精選上桌。此外，針對民眾對櫻桃小丸子的高度喜愛，藏壽司再次推出全台店鋪滿額贈活動，凡消費滿額並完成追蹤藏壽司官方Instagram，向櫃台出示畫面，即可兌換櫻桃小丸子輕巧摺疊收納袋乙個。
藏壽司「海味收穫祭」首先端出高人氣「豪華三鮮」，嚴選北海道大帆立貝、鮭魚、赤蝦，三樣奢華食材一次滿足。接著奉上全新料理，分別是豪邁鋪上滿滿鮭魚卵及新鮮嫩蝦的「贅澤鮮蝦海鮮塔」，以及經過燒霜處理帶來獨特香氣的「香味石澤燒霜鮪魚」。緊接著是三款鮮美干貝料理，分別是融入濃濃起司和鮮甜干貝的「炙烤起司扇貝」，堆疊成山的特調醃漬貝柱「盛的滿滿貝柱握壽司」，以及大朋友、小朋友都愛不釋手的「帆立貝蝦仁茶碗蒸」。
藏壽司同時提供三款秋季限定料理，首先帶來的是擁有獨到迷人香氣的「燒霜麻辣鮪魚」，經由燒霜調理加上獨家麻辣醬汁打造令人難以抗拒的滋味；再來是富滿豐厚滋味的「炙烤黑胡椒醃漬鮭魚肚」，運用黑胡椒醬汁醃漬入味，再以直火炙烤，鹹香軟嫩口感讓人一口愛上；以及鮮美花蛤佐上藏壽司特製鹽味醬，藉由鹹香口感帶給味蕾驚豔口感的「鹽味花蛤軍艦」。
此外，延續日前廣受大小朋友愛戴的小丸子活動，藏壽司再加碼推出櫻桃小丸子滿額禮兌換活動。自10月3日起，民眾凡消費滿1,200元，完成追蹤壽司官方Instagram，並至櫃台出示畫面，即可兌換限量好禮，將櫻桃小丸子輕巧摺疊收納袋帶回家。
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