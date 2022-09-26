快訊

周玉蔻猛打蔣萬安、蔣孝嚴 恐讓陳時中陷「背後靈」危機

2022港姐出爐星二代林鈺洧奪冠 爸爸人稱「香港第一美男子」

台中市主計處女員工從頂樓摔落一樓停車場 無生命跡象送醫急救

聽新聞
test
0:00 / 0:00

全家蘆竹山腳店開出千萬特別獎 另有2組特獎在內湖

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
7、8月統一發票開獎，全家便利商店開出1組千萬特別獎。圖／全家便利商店提供
7、8月統一發票開獎，全家便利商店開出1組千萬特別獎。圖／全家便利商店提供

克服Monday Blue就靠對獎！全家便利商店公布2022年7～8月中獎發票清單，開出1組特別獎1,000萬元，消費者在全家蘆竹山腳店購買水果拼盤、鮮乳、壽司米及零食等7項食品，共花費497元就幸運中大獎。

特獎200萬元則開出2組，並且皆獎落內湖區，幸運得主分別於全家星湖店、康福店消費，其中有消費者購買2杯私品茶人氣飲品「仙女珍珠紅茶」花費94元就將200萬大獎抱回家。

頭獎20萬元則有3位消費者幸運獲得，分別於全家台鑫店、高雄市的日月光五店及位在屏東縣的車城風車店開出，有消費者僅花費17元購買飲品就幸運帶走頭獎。

另外，為了鼓勵民眾使用載具索取電子發票，財政部針對雲端發票提供專屬百萬元獎，全家共開出3組，分別位於新竹金湳雅店、太保縣府店及永和新廷店，其中有消費者僅花費77元購買甜點及麵包即獲得100萬元大獎，相當幸運。

7、8月統一發票開獎，全家便利商店千萬特別獎獎落蘆竹。圖／全家便利商店提供
7、8月統一發票開獎，全家便利商店千萬特別獎獎落蘆竹。圖／全家便利商店提供

電子發票

延伸閱讀

發票2百張全槓龜！他按1鍵「秒中千萬大獎」苦主暴動曝真相

對發票啦！7-11開出3組特別獎 幸運兒49元買飲料就中千萬

張善政諷鄭運鵬「鄭文燦0.2」 綠反酸：韓國瑜2.0？

開學季年輕機車族肇事多 內湖警赴校園分析肇事態樣

相關新聞

全家蘆竹山腳店開出千萬特別獎 另有2組特獎在內湖

克服Monday Blue就靠對獎！全家便利商店公布2022年7～8月中獎發票清單，開出1組特別獎1,000萬元，消費者...

韓式炸雞豐富你的味蕾 網友不私藏「5大連鎖韓式炸雞店」

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤全台近三個月內連鎖韓式炸雞話題的網路聲量表現，帶您了解有關網友熱議的五大連鎖炸雞店以及必點的韓式炸雞口味。

柏格曼到伍迪艾倫 路易沙達用古典樂帶觀眾回味老電影

古典音樂在許多經典電影中扮演畫龍點睛的角色，如蓋西文的「藍色狂想曲」是1979年伍迪．艾倫執導的電影《曼哈頓》中的開場音...

23春夏米蘭時裝周／凱特摩絲走秀 BV用藝術向多元致敬

Bottega Veneta在創意總監Matthieu Blazy的帶領之下，在米蘭時裝周當地時間9月24日傍晚發表了2...

國旅補助只到10月7日 麗寶馬拉灣延長營運至10月底

交通部觀光局推出悠遊國旅補助計畫，針對主題樂園提供補助，10月7日將結束，麗寶樂園渡假區水樂園─馬拉灣，今年決定延長夏季...

天龍人有錢也買不到！在地人才喝得到的必喝人氣茶飲

出外旅遊一定要來杯在地的飲料才不算白來。這次幫大家網羅各地厲害的在地飲料，還不快收藏起來！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。