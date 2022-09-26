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天龍人有錢也買不到！在地人才喝得到的必喝人氣茶飲

聯合新聞網／ MENU美食誌

出外旅遊一定要來杯在地的飲料才不算白來。這次幫大家網羅各地厲害的在地飲料，還不快收藏起來！

大茗本位製茶堂

台中市/西區

沒看過會長出蘋果的杯子吧！店家推薦的蘋果玉露青，是用超級吸睛的蘋果日光變色杯，只要光源照到飲料杯上的樹，蘋果就會冒出，超級驚喜！（MENU美食誌伊伊提供）

双妃奶茶

高雄市/鹽埕區

喜歡吃珍珠的有福了！他們家加珍珠完全免費。單純的紅茶香氣，帶點麥香古早味，沒有加入任何冰塊，喝起來順口不甜膩。（MENU美食誌童童提供）

炎術創始店

南投縣/埔里鎮

在夜市擺攤販賣冬瓜茶起家的炎術，是埔里在地人激推的養生飲料店。尤其是蔬果飲品有很多特別的排列組合，是他們家的特色商品。（MENU美食誌林芷葇提供）

知更鳥巢鮮果茶飲

嘉義市/西區

說到葡萄柚綠茶，怎麼可以不提到在地人都愛喝的知更鳥巢。採用老叢柚子果肉的80％原汁，搭配上有綠茶香氣及鹹酸滋味的梅子。而且老闆超級大方，葡萄柚的果肉佔了近2/3杯，保證讓你喝飽喝滿！ （MENU美食誌Huangmonkey提供）

叁拾-30年老店檸檬愛玉

宜蘭縣/宜蘭市

店家主打不使用合成果汁，檸檬汁新鮮現榨才不會苦澀，完整保留新鮮美味。還有隱藏版招牌-檸檬奧利多，清爽好喝十分解渴。（MENU美食誌Ying Chou at提供）

魚池新語

嘉義市/東區

5公分厚的芝士奶蓋，以芝士粉與小農鮮奶製成，每一口都能喝到帶有鹹甜滋味的奶蓋。另外還有推出每日限量供應的三款招牌冷泡茶 。（MENU美食誌源仔的美食日記提供）

搖搖再喝 SHAKE SHAKE

新竹市/北區

他們家主打創意特色飲品，就連前陣子很紅的400次咖啡他們也有，採用雀巢醇品打發奶泡，帶有獨特的香濃炭燒風味。建議一口咖啡配一口牛奶或是左右晃勻後變成咖啡牛奶享用。（MENU美食誌阿端吃吃吃eat_fooddd提供）

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