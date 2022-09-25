咖啡控注意！星巴克「買一送一」又來了 只有兩天

迎接9月的最後一個星期一，星巴克宣布於9月26、27日兩天推出「星光好友分享」買一送一優惠活動，活動期間於下午4點至晚間8點，在星巴克門市購買兩杯特大杯相同風味／冰熱的飲料，其中一杯由星巴克招待。每人每次至多「買二送二」，飲料限當場一次領取，無法寄杯。

要注意的是，燕麥可可瑪奇朵、冰搖黑糖肉桂風味燕麥奶咖啡、黑糖風味燕麥奶咖啡星冰樂、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料，並不在這次的「買一送一」範圍內。此外，機場門市、高鐵門市、風景區門市，以及新店莊敬、土城大潤發…等特定門市，也不適用此優惠。

伯朗咖啡館則針對Lounge卡會員，同樣於9月每週一於全門市推出限時買一送一活動。凡持伯朗Lounge卡在9月26日於全門市消費，即享有飲品買一送一優惠。