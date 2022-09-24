別店家掛拒投布條 這名店慘被波及 !老闆林聰明：真衰

「受布條波及無妄之災、真衰！」林聰明沙鍋魚頭老闆林聰明說，媒體報導陳聰明沙鍋魚頭在店外掛「全國人民拒投國民黨人，共匪同路人」布條，許多客人不了解，誤以為是他掛布條，害他電話接不完，連睡覺都被吵醒，有人責難他，也有人附和，讓他感到莫名其妙，解釋澄清，還打電話向市長黃敏惠說明。

林聰明強調，生意歸生意、政治歸政治，沙鍋魚頭沒有顏色，馬英九、陳水扁、蔡英文都曾來店內吃，陸客來嘉旅遊也來店內享用。陳水扁、馬英九來店都會落款留念，以往都會掛在店內展示，但總是會招來不同政黨支持者批評，後來乾脆將2位總統都「關起來」放在自家樓上，避免困擾。

「陳聰明沙鍋魚頭」在店門前掛上「全國人民拒投國民黨人，共匪同路人」布條，引發議論；業者陳英華說，要掛這布條早就有心理準備客人會去一大半，會得罪國民黨的人，但寧願犧牲生意，因為不想看到台灣像香港、烏克蘭那樣。